У війні Росії проти України миру на горизонті немає, - єврокомісар Кубілюс

У війні Росії проти України перспектив швидкого миру наразі не видно, тому Європейський Союз повинен враховувати це під час посилення власної спроможності та безпеки.

Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс на заході Forum Europa "Ідеї для зміцнення Союзу" у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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У ЄС не виключають ризику прямої агресії Росії проти країн Союзу

"Розбудовуючи нашу незалежність та європейську міць, нам потрібно розуміти: у війні Росії проти України миру на горизонті немає", - сказав Кубілюс, наголосивши водночас на "реальній можливості" того, що ЄС сам зіткнеться з російською агресією.

Європі потрібно збільшити військові спроможності

Він також згадав про дефіцит поставок засобів протиракетної оборони до України, країн Перської затоки та Європи, і нагадав слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що Європі потрібно "збільшити свої можливості протиповітряної оборони на 400%".

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Україна є ключовим елементом безпеки Європи

Говорячи про роль України в європейській безпеці, Кубілюс наголосив: "Україна захищає нас протягом понад чотирьох років жахливої ​​війни... Тільки сила України є шляхом до справедливого миру. Такий мир настане, якщо Україна почне перемагати Росію".

У цьому контексті він повторив свій попередній заклик до збільшення підтримки України, підкресливши, що перемога Росії коштуватиме Європі вдвічі дорожче.

Інвестиції в оборону

"Інвестиції в оборону завжди дорогі, але неінвестування завжди коштуватиме набагато дорожче. І нам потрібна Україна для нашої оборони. Якщо Росія нападе на нас, держави-члени ЄС зіткнуться з російською армією, перевіреною в боях, набагато сильнішою, ніж у 2022 році, здатною використовувати майже 10 мільйонів безпілотників. Жодна держава-член НАТО в Європі не має такого перевіреного в боях досвіду - тільки Збройні сили України", - наголосив єврокомісар.

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Кубілюс заявив, що інтеграція оборонно-промислових можливостей України в європейську оборонну промисловість відповідає життєво важливим інтересам Європи. Він підкреслив, що це можна зробити швидше, взявши на себе ініціативу щодо створення Європейського оборонного союзу.

"Це може бути гарним кроком для України до повноцінного членства в ЄС у найближчому майбутньому", - вважає єврокомісар.