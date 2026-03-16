Росія може застосувати до 9 млн дронів у 2026 році, - Кубілюс

Росія у 2026 році продовжує нарощувати виробництво дронів. Це змушує Європу переглядати власну оборонну політику.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив єврокомісар із питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс під час виступу на форумі Europa.

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"Нам потрібно пам’ятати, що Росія витрачає на свою армію, у перерахунку за паритетом купівельної спроможності, близько 85% від усього оборонного бюджету Європейського Союзу. Вона також готова використати від семи до дев’яти мільйонів дронів у 2026 році", – сказав Кубілюс.

Та зазначив, що війна Росії проти України показала нову роль безпілотників на полі бою, і Європі потрібно значно швидше нарощувати власні оборонні можливості. Він також попередив, що на континенті не можна виключати подальшої ескалації з боку Москви.

"Існує реальна можливість, що ми можемо зіткнутися з російською агресією", – заявив Кубілюс.

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Що передувало?

Минулого року представник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров повідомив, що Росія наздоганяє Україну у виробництві дронів завдяки більшим фінансовим ресурсам, виробничим лініям, розташованим далеко від лінії фронту, і особливо допомозі з боку Китаю. Зокрема, тоді країна-агресорка планувала наростити виробництво БПЛА до 190 одиниць/день.

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