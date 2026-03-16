РФ увеличила производство БПЛА
Россия может задействовать до 9 млн дронов в 2026 году, - Кубилюс

Андрюс Кубилюс предупредил о миллионах дронов РФ в 2026 году

В 2026 году Россия продолжает наращивать производство дронов. Это заставляет Европу пересматривать собственную оборонную политику.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время выступления на форуме Europa.

"Нам нужно помнить, что Россия тратит на свою армию, в пересчете по паритету покупательной способности, около 85% от всего оборонного бюджета Европейского Союза. Она также готова использовать от семи до девяти миллионов дронов в 2026 году", — сказал Кубилюс.

При этом он отметил, что война России против Украины показала новую роль беспилотников на поле боя, и Европе нужно значительно быстрее наращивать собственные оборонные возможности. Он также предупредил, что на континенте нельзя исключать дальнейшей эскалации со стороны Москвы.

"Существует реальная возможность, что мы можем столкнуться с российской агрессией", – заявил Кубилюс.

Что предшествовало?

В прошлом году представитель Службы внешней разведки Украины Олег Александров сообщил, что Россия догоняет Украину в производстве дронов благодаря большим финансовым ресурсам, производственным линиям, расположенным вдали от линии фронта, и особенно помощи со стороны Китая. В частности, тогда страна-агрессор планировала нарастить производство БПЛА до 190 единиц в день.

россия дроны
З,14дори все роблять для того шоб зруйнувати нашу Україну. Як і Ze зі Слугами *****.
********, скажить, а скільки міндічів та цукерманів у 2026 році зможе застосувати по Україні Ze?
16.03.2026 14:03 Ответить
Операторів не вистачає в нас.Це робота для молодих.Дрони є.Шкода я вже застарий до цього.....
16.03.2026 14:07 Ответить
тільки може невистачити ьуалетного папіру в Європі..Особливо бельгійський премєр всі запаси за місяць скінчив, які були накопичені в ЄвроСоюзі, коли дрон кцпский пролетів над його оселею...
16.03.2026 13:54 Ответить
16.03.2026 13:54 Ответить
Україна наскільки я знаю може застосовувати до 100 млн, тобто набагато більше від кацастану!
16.03.2026 14:00 Ответить
16.03.2026 14:07 Ответить
Ну, судячи з цієї заяви, адресу дилера ви точно знаєте.
16.03.2026 14:19 Ответить
Я вибачаюсь, а ви точно настільки знаєтє?
16.03.2026 14:38 Ответить
16.03.2026 14:03 Ответить
мільярд деревдронів !
16.03.2026 14:12 Ответить
на відміну від України, у рифи усі гроші ідуть на зброю. А наши покидьки, яких ти привів до влади у 2019 році, крадуть усе що бачать очі.
16.03.2026 14:35 Ответить
я їх так само привів як і ти ..проспись, убоге
16.03.2026 14:36 Ответить
Це трохи меньше 25 000 дронів на добу
16.03.2026 14:32 Ответить
Це дуже дофіга.
16.03.2026 14:37 Ответить
Цілком реально
16.03.2026 14:40 Ответить
 
 