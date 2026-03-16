Россия может задействовать до 9 млн дронов в 2026 году, - Кубилюс

В 2026 году Россия продолжает наращивать производство дронов. Это заставляет Европу пересматривать собственную оборонную политику.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время выступления на форуме Europa.

"Нам нужно помнить, что Россия тратит на свою армию, в пересчете по паритету покупательной способности, около 85% от всего оборонного бюджета Европейского Союза. Она также готова использовать от семи до девяти миллионов дронов в 2026 году", — сказал Кубилюс.

При этом он отметил, что война России против Украины показала новую роль беспилотников на поле боя, и Европе нужно значительно быстрее наращивать собственные оборонные возможности. Он также предупредил, что на континенте нельзя исключать дальнейшей эскалации со стороны Москвы.

"Существует реальная возможность, что мы можем столкнуться с российской агрессией", – заявил Кубилюс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": War&Sanctions: 21 завод РФ производит дроны для атак на Украину, - ГУР

Что предшествовало?

В прошлом году представитель Службы внешней разведки Украины Олег Александров сообщил, что Россия догоняет Украину в производстве дронов благодаря большим финансовым ресурсам, производственным линиям, расположенным вдали от линии фронта, и особенно помощи со стороны Китая. В частности, тогда страна-агрессор планировала нарастить производство БПЛА до 190 единиц в день.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия масштабно наращивает войска БПЛА, - разведка Эстонии