Враг нанес удар по энергетическому объекту возле Чернигова: без электричества остались 150 тысяч абонентов

В Черниговской области без света остаются 150 тысяч потребителей

В ночь на среду, 25 марта 2026 года, войска РФ атаковали Чернигов ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Черниговоблэнерго".

Под ударом энергетический объект

Как отмечается, под ударом оказался энергетический объект.

"В результате вражеской атаки поврежден энергообъект в Черниговском районе. Без электричества остались около 150 тысяч абонентов в городе Чернигов и Черниговском районе", - говорится в сообщении.

Каковы прогнозы?

По данным "Черниговоблэнерго", энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью!

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Єдине чому Європі потрібно повчитися це тому що на кожний удар ворога потрібно відповідати більш потужним ударом. Інакше будуть як ми "в обороні", яку постійно десь пробивають...
25.03.2026 06:20 Ответить
Ворог знищує нашу енергетику, адекватної відповіді ні по рф ні лднр немає,головними цілями має бути енергетика ворога і його нафто газова сфера включно нафтопроводи і порти.
25.03.2026 06:40 Ответить
 
 