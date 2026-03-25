Враг нанес удар по энергетическому объекту возле Чернигова: без электричества остались 150 тысяч абонентов
В ночь на среду, 25 марта 2026 года, войска РФ атаковали Чернигов ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Черниговоблэнерго".
Под ударом энергетический объект
Как отмечается, под ударом оказался энергетический объект.
"В результате вражеской атаки поврежден энергообъект в Черниговском районе. Без электричества остались около 150 тысяч абонентов в городе Чернигов и Черниговском районе", - говорится в сообщении.
Каковы прогнозы?
По данным "Черниговоблэнерго", энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью!
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НБ
25.03.2026 06:20
Володимир Омельянов
25.03.2026 06:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
