Враг нанес удар по энергетическому объекту возле Чернигова: без электричества остались 150 тысяч абонентов

В ночь на среду, 25 марта 2026 года, войска РФ атаковали Чернигов ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Черниговоблэнерго".

Под ударом энергетический объект

Как отмечается, под ударом оказался энергетический объект.

"В результате вражеской атаки поврежден энергообъект в Черниговском районе. Без электричества остались около 150 тысяч абонентов в городе Чернигов и Черниговском районе", - говорится в сообщении.

Каковы прогнозы?

По данным "Черниговоблэнерго", энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью!

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.