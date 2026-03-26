Росіяни атакували Чернігівщину: дрон поцілив у об’єкт інфраструктури

Увечері четверга, 26 березня, російські окупанти вдарили FPV-дроном по об'єкту інфраструктури у місті Семенівка в Чернігівській області.

Про це повідмив очільник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Атака відбулася близько 19:10. Конкретний об’єкт не уточнюється.

"Під атакою опинився об'єкт інфраструктури. Станом на цю хвилину повідомлень про постраждалих не надходило. Інформація уточнюється", — зазначив Селіверстов.

Обстріли України

Сьогодні ввечері Росія продовжує обстрілювати територію України. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. У низці регіонів звучить сигнал повітряної тривоги.

Залишайтеся у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що 26 березня, російські війська завдали удару по транспортній інфраструктурі Чернігова, унаслідок чого є постраждала.

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