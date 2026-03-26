Российские дроны повредили сооружения и попали в промышленный объект на Полтавщине, - ОВА

В Полтавской области утром была зафиксирована активность вражеских беспилотников, по которым вели огонь силы противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

По его словам, с самого утра над регионом были обнаружены вражеские дроны.

Последствия падения обломков

В результате падения обломков БПЛА в Миргородском районе повреждены два хозяйственных сооружения.

Также в Полтавском районе обломки беспилотника упали на территорию частного двора.

Попадание в промышленный объект

Кроме того, в Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского дрона в промышленный объект.

Информации о возникновении пожара не поступало.

По предварительным данным, в результате атаки обошлось без погибших и раненых.

