РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11226 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Полтавщину
224 7

Российские дроны повредили сооружения и попали в промышленный объект на Полтавщине, - ОВА

В Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА в промышленный объект.

В Полтавской области утром была зафиксирована активность вражеских беспилотников, по которым вели огонь силы противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, с самого утра над регионом были обнаружены вражеские дроны.

Читайте: РФ атаковала Полтавскую область: повреждены дома

Последствия падения обломков

В результате падения обломков БПЛА в Миргородском районе повреждены два хозяйственных сооружения.

Также в Полтавском районе обломки беспилотника упали на территорию частного двора.

Читайте также: Враг нанес удар по промышленному предприятию в Миргородском районе: есть повреждения

Попадание в промышленный объект

Кроме того, в Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского дрона в промышленный объект.

Информации о возникновении пожара не поступало.

По предварительным данным, в результате атаки обошлось без погибших и раненых.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали беспилотниками Полтавскую область: последствия фиксируют в трех районах

Автор: 

беспилотник (4941) атака (1169) Полтавская область (1348)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вава ми тебе просимо,Допоможи!!!бо дрони добивають все що ще залишилося у руїну!!!
показать весь комментарий
26.03.2026 12:27 Ответить
«Я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям" які ще є питання?
показать весь комментарий
26.03.2026 12:32 Ответить
постає питання,а нахер нам менеджер який ігнорує та саботує свої обов'зки???
показать весь комментарий
26.03.2026 12:40 Ответить
мабудь людям так подобається. советское воспітаніе
показать весь комментарий
26.03.2026 12:42 Ответить
Орки добивають газодобичу а орбан перекрив подачу газу-потужно так до3,14зділись
показать весь комментарий
26.03.2026 12:37 Ответить
ті що переживуть наступну зиму будуть реально дійсно щасливі......наступна зима покаже що все що було досі дитячий белькіт...
показать весь комментарий
26.03.2026 12:43 Ответить
Ну і що? Головне, що наші найкращі спеціалісти по збиттю дронів і дрони-перехоплювачі захищають нерухомість Гундосіка і його друзів в Дубаях і рідню в Ізраїлі. А ви лохи сидіть тихенько і не відкривайте рота. Хіба Бучочка сам взяв до рук булаву? Ні, це ви лохи йому її віддали.
Можливо йому прийдеться ще жити зі Скумбрією і своїм шоблом під дахом шейхів. Він далекоглядний, що просто так вкрав у вам мільрди доларів? Вівн же має їх десь витрачати.
показать весь комментарий
26.03.2026 12:46 Ответить
 
 