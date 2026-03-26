Российские дроны повредили сооружения и попали в промышленный объект на Полтавщине, - ОВА
В Полтавской области утром была зафиксирована активность вражеских беспилотников, по которым вели огонь силы противовоздушной обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.
По его словам, с самого утра над регионом были обнаружены вражеские дроны.
Последствия падения обломков
В результате падения обломков БПЛА в Миргородском районе повреждены два хозяйственных сооружения.
Также в Полтавском районе обломки беспилотника упали на территорию частного двора.
Попадание в промышленный объект
Кроме того, в Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского дрона в промышленный объект.
Информации о возникновении пожара не поступало.
По предварительным данным, в результате атаки обошлось без погибших и раненых.
Можливо йому прийдеться ще жити зі Скумбрією і своїм шоблом під дахом шейхів. Він далекоглядний, що просто так вкрав у вам мільрди доларів? Вівн же має їх десь витрачати.