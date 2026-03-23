Рашисты атаковали беспилотниками Полтавщину: последствия фиксируются в трех районах

За последние сутки российские оккупанты несколько раз пытались атаковать Полтавскую область.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В регионе работали силы ПВО.

"Зафиксировано падение вражеских БПЛА и их обломков в Кременчугском, Полтавском и Миргородском районах. В частности, в Миргородском районе повреждено остекление окон и отделка стен недействующего учебного заведения и жилого дома. Также поврежден автомобиль", — говорится в сообщении.

В Полтавском районе беспилотник упал на открытой местности. Произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано подразделениями ГСЧС.

В Кременчугском районе – без последствий. Обошлось без пострадавших.

