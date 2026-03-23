Рашисти атакували безпілотниками Полтавщину: наслідки фіксують у трьох районах
Протягом минулої доби російські окупанти кілька разів намагалися атакувати Полтавську область.
Про це повідомив глава ОВА Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У регіоні працювали сили ППО.
"Зафіксовано падіння ворожих БпЛА та їхніх уламків у Кременчуцькому, Полтавському та Миргородському районах. Зокрема у Миргородському районі пошкоджено скління вікон та оздоблення стін недіючого освітнього закладу та житлового будинку. Також пошкоджено автомобіль", - йдеться в повідомленні.
У Полтавському районі безпілотник впав на відкритій місцевості. Відбулося загоряння сухої трави, яке було оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС.
У Кременчуцькому районі – без наслідків. Минулося без постраждалих.
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