РФ атакувала об’єкти "Нафтогазу" на Полтавщині та Сумщині: є руйнування, роботу обладнання зупинено
У ніч на 20 березня російські війська атакували нафтогазові об’єкти "Групи Нафтогаз". Удари безпілотниками завдали одразу по кількох активах на Полтавщині та Сумщині.
Про це повідомляє "Нафтогаз", передає Цензор.НЕТ.
Роботу обладнання зупинено
Як зазначається, унаслідок атаки зафіксовано руйнування. На одному з об’єктів виникла пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати.
"Є руйнування. Завдяки професійним діям ДСНС та фахівців компанії пожежу на одному з об’єктів вдалося оперативно ліквідувати. Роботу обладнання зупинено, триває оцінка збитків", - розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Без постраждалих
Повідомляється, що на момент атаки персонал перебував в укриттях. На щастя, обійшлося без постраждалих.
У "Нафтогазі" зауважили, що це вже понад 30-та цілеспрямована атака на критичну інфраструктуру "Групи Нафтогаз" від початку року.
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