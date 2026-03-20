РФ атакувала об’єкти "Нафтогазу" на Полтавщині та Сумщині: є руйнування, роботу обладнання зупинено

У ніч на 20 березня російські війська атакували нафтогазові об’єкти "Групи Нафтогаз". Удари безпілотниками завдали одразу по кількох активах на Полтавщині та Сумщині.

Про це повідомляє "Нафтогаз", передає Цензор.НЕТ.

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Роботу обладнання зупинено

Як зазначається, унаслідок атаки зафіксовано руйнування. На одному з об’єктів виникла пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати.

"Є руйнування. Завдяки професійним діям ДСНС та фахівців компанії пожежу на одному з об’єктів вдалося оперативно ліквідувати. Роботу обладнання зупинено, триває оцінка збитків", - розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

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Без постраждалих

Повідомляється, що на момент атаки персонал перебував в укриттях. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У "Нафтогазі" зауважили, що це вже понад 30-та цілеспрямована атака на критичну інфраструктуру "Групи Нафтогаз" від початку року.

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