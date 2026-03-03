"Нафтогаз" цього року має побудувати 392 МВт розподіленої генерації, – Шмигаль

"Нафтогаз України" в рамках підготовки до проходження наступно зими має в 2026 році побудувати 392 МВт розподіленої, переважно газової, генерації, "Оператор ГТС" – 92 МВт.

Про це повідомив віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки й оборони, передає Інтерфакс-Україна.

"Ще один важливий елемент – це розподілена генерація. Не лише місцевим адміністраціям, громадам поставлено завдання створити розподілену генерацію. Також ми говоримо про це з державними компаніями. Проєкт на 2026 рік включає 392 МВт – це те, що буде створювати "Нафтогаз", і 92 МВт – те, що буде створювати "Оператор ГТС", – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що йдеться переважно про газотурбінне або газопоршневе обладнання, яке дасть додаткову генерацію, забезпечить власні потреби й допоможе в разі руйнації або "блекаутів", зокрема, локальних.

Потреба в генерації

Раніше голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що внаслідок російських обстрілів в Україні впродовж наступних років буде зберігатися стабільний попит на нові генерувальні потужності орієнтовним обсягом 9,5 ГВт.

За словами Зайченка, йдеться про високоманеврову газову генерацію, теплові електростанції на біопаливі, установки зберігання енергії та "зелену" генерацію.

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Потреби "Нафтогазу"

На початку лютого повідомлялося, що "Нафтогаз України" оцінює невідкладні потреби на обладнання для відновлення для відновлення зруйнованих об'єктів компанії в 250 млн євро.

Нагадаємо, в 2025 році Росія завдала по об'єктах "Нафтогазу" близько 24 комбінованих ударів, використавши для цього понад 2 тис. ракет і дронів.

Внаслідок цього "Нафтогаз" втратив значну частину потужностей для видобутку газу й був змушений збільшити його імпорт минулого року до 6 млрд кубометрів.