Новости
РФ атаковала объекты "Нафтогаза" на Полтавщине и Сумщине: есть разрушения, работа оборудования остановлена

В ночь на 20 марта российские войска атаковали нефтегазовые объекты "Группы Нафтогаз". Удары с помощью беспилотников были нанесены сразу по нескольким объектам в Полтавской и Сумской областях.

Об этом сообщает "Нафтогаз", передает Цензор.НЕТ.

Работа оборудования остановлена

Как отмечается, вследствие атаки зафиксированы разрушения. На одном из объектов возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать.

"Есть разрушения. Благодаря профессиональным действиям ГСЧС и специалистов компании пожар на одном из объектов удалось оперативно ликвидировать. Работа оборудования остановлена, продолжается оценка ущерба", — рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Без пострадавших

Сообщается, что на момент атаки персонал находился в укрытиях. К счастью, обошлось без пострадавших.

В "Нафтогазе" отметили, что с начала года российские войска уже более 30 раз целенаправленно атаковали критическую инфраструктуру группы "Нафтогаз".

Ворог все знищує на жаль гідної відповіді по рашиській енергетиці так і по їхній нафто газовій сфері ,портах майже немає ,а жаль саме це і є "ахілесова пята"ворога.
20.03.2026 19:37 Ответить
 
 