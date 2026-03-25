РФ атаковала Полтавскую область: повреждены дома

Глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич сообщил об очередном ударе оккупантов по территории области.

В результате падения вражеских беспилотников в Миргородском районе зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры. В частности, повреждениям подверглись жилые дома жителей и хозяйственные постройки на прилегающих территориях.

Из-за попаданий на местах инцидентов вспыхнули пожары. Подразделения ГСЧС оперативно прибыли на вызовы и работают над локализацией и ликвидацией огня, а также устранением других последствий вражеской атаки.

По предварительной информации от главы области, данных о погибших или раненых среди местного населения не поступало.

В ночь на 25 марта Россия продолжает атаковать Украину ударными дронами. Сигнал воздушной тревоги звучит в ряде регионов.

