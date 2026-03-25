РФ атакувала Полтавську область: пошкоджено будинки

Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив про черговий удар окупантів по території області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Атака на Полтавщину

Внаслідок падіння ворожих безпілотників у Миргородському районі зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнали житлові будинки мешканців та господарчі споруди на прилеглих територіях.

Через влучання на місцях інцидентів спалахнули пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно прибули на виклики та працюють над локалізацією та ліквідацією вогню, а також усуненням інших наслідків ворожої атаки.

За попередньою інформацією від очільника області, дані про загиблих чи травмованих серед місцевого населення не надходили.

У ніч проти 25 березня росія продовжує атакувати Україну ударними дронами. Сигнал повітряної тривоги звучить у низці регіонів.

Залишайтеся у безпечних місцях!

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