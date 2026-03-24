Румунія засудила російські удари по Львову

Румунія різко відреагувала на російські удари по Львову, внаслідок яких постраждали житлові будинки та об’єкти культурної спадщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,, про це заявила міністр закордонних справ Румунії Оана Цою на платформі X.

За її словами, атаки Росії спрямовані проти цивільного населення та історичного центру міста, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Румунія вимагає покарання за удари по цивільних об’єктах

"Румунія рішуче засуджує жорстокі атаки Російської Федерації на місто Львів, які завдали шкоди цивільному населенню та спричинили руйнування його історичного центру. Націлювання на житлові райони та цивільну інфраструктуру є явною тактикою незаконної війни Росії проти України. Ці умисні дії є серйозними порушеннями міжнародного права і повинні бути суворо покарані", — заявила Цою.

Вона наголосила, що Румунія висловлює повну солідарність з Україною, зокрема у питанні притягнення до відповідальності винних у руйнуванні культурної спадщини.

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Атака РФ на Львівщину

За даними керівника Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок атаки постраждали 32 людини. Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що у міських лікарнях перебувають 26 постраждалих.

Раніше міністерство закордонних справ України засудило атаку російських дронів по центральній частині Львова, внаслідок якої пошкоджено об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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