40 людей постраждали внаслідок сьогоднішнього удару по Україні. РФ не хоче завершувати війну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав "абсолютним збоченням" масовану атаку російських окупантів на цивільні будівлі в областях України. Масштаб обстрілу свідчить, що немає в Росії наміру реально закінчувати війну.

Про це голова держави сказав у відеозверненні 24 березня, інформує Цензор.НЕТ.

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Рекордна атака росіян

"Сьогодні фактично всю добу від ночі Росія б’є по Україні "шахедами". Був масований удар вночі: і ракети, і "шахеди". Увесь день – нові хвилі дронів. Більш ніж 550 дронів різних типів саме за день, значна кількість – саме "шахеди". Географія цього удару дуже широка. І хоча більшу частину дронів вдалося збити – точно більш ніж 500 збито, – усе одно, на жаль, є влучання – у Львові, Франківську, Тернополі, Вінниці, Житомирі, також у Хмельницькій області, Рівненщині, у Харківській області, на Дніпровщині. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на зараз відомо про більш ніж 40 постраждалих, і серед них – п’ятеро дітей. Усім надається необхідна допомога", - заявив Зеленський.

За його словами, серед мішеней російських військ знову була енергетика України: "Це основне, вони продовжують свою операцію, щоб зламати Україну й нашу енергосистему".

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Також були влучання у звичайні будинки — атаковані центри міст, зокрема історичний центр Львова.

"Була пожежа в будівлях церкви Святого Андрія у Львові. Історія цієї церкви сягає ще початку XVII століття. Іранські "шахеди", модернізовані Росією, б’ють по церкві у Львові –– це абсолютне збочення, і тільки таким, як Путін, може це подобатися. У Франківську був пошкоджений пологовий будинок", - зазначив Зеленський.

РФ не хоче завершення війни

Масштаб цієї атаки свідчить дуже чітко, що немає в Росії наміру реально закінчувати цю війну, наголосив президент.

"Якщо врахувати, що Росія ще й допомагає іранському режиму завдавати ударів по всьому регіону, то висновок цілком очевидний: без додаткового й сильного тиску на Росію, без відчутних російських втрат у них там, у Москві, не з’явиться бажання відходити від війни, якось звикати знову до миру", - додав він.

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