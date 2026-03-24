Наслідки атаки РФ на центр Івано-Франківська: загинув нацгвардієць та його 16-річна донька
В Івано-Франківську внаслідок дронової російської атаки вдень 24 березня загинули двоє людей, ще четверо –– поранені.
Про це повідомляє у Телеграмі начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За її словами, внаслідок обстрілу двоє загиблих. Ще четверо людей постраждали, серед них — 6-річна дитина. Усім надається необхідна медична допомога.
Також пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків, близько 10 житлових будівель.
На місці працюють усі відповідні служби.
Доповнено 19:50. Міський голова Руслан Марцінків заявив, що один із загиблих — нацгвардієць, в якого дружина декілька днів тому народила дитину. Також загинула його 16-річна донька. Вони приїхали до жінки в пологовий.
Щодо 6-річного хлопчика, який постраждав внаслідок атаки, то його життю нічого не загрожує.
Що передувало?
- В Івано-Франківську була спроба удару по одній із адміністративних будівель. Є пошкоджені вікна, зокрема, пологового будинку і довколишніх будівель. За словами мера Марцінківа, у перинатальному центрі всі пацієнтки й медперсонал були в укриттях. Травмованих немає.
- Раніше Повітряні сили попередили про велику кількість БпЛА у різних регіонах України.
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