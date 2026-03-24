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Новини Обстріли Івано-Франківщини
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Наслідки атаки РФ на центр Івано-Франківська: загинув нацгвардієць та його 16-річна донька

франківськ,івано

В Івано-Франківську внаслідок дронової російської атаки вдень 24 березня загинули двоє людей, ще четверо –– поранені.

Про це повідомляє у Телеграмі начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За її словами, внаслідок обстрілу двоє загиблих. Ще четверо людей постраждали, серед них — 6-річна дитина. Усім надається необхідна медична допомога.

Також пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків, близько 10 житлових будівель.

На місці працюють усі відповідні служби.

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Доповнено 19:50. Міський голова Руслан Марцінків заявив, що один із загиблих — нацгвардієць, в якого дружина декілька днів тому народила дитину. Також загинула його 16-річна донька. Вони приїхали до жінки в пологовий.

Щодо 6-річного хлопчика, який постраждав внаслідок атаки, то його життю нічого не загрожує.

Що передувало?

  • В Івано-Франківську була спроба удару по одній із адміністративних будівель. Є пошкоджені вікна, зокрема, пологового будинку і довколишніх будівель. За словами мера Марцінківа, у перинатальному центрі всі пацієнтки й медперсонал були в укриттях. Травмованих немає.
  • Раніше Повітряні сили попередили про велику кількість БпЛА у різних регіонах України.

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Автор: 

Івано-Франківськ (527) обстріл (34786) Івано-Франківська область (1056) Івано-Франківський район (48)
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Топ коментарі
+25
Оті 300 наших щоденних беспілотників не розпушуйте на 20 кацапських областей. Влупіть всі по ОДНОМУ місту за раз. Неважливо якому. Хай буде умовний Воронеж.
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24.03.2026 19:14 Відповісти
+21
Прав Шон Пенн. Во всём виноват трамп! Это он отвернулся от Украины и помогает своему боссу путину уничтожать нашу страну. Какой же трамп все-таки ублюдок! Предал свою страну из-за каких-то плёнок в страхе быть уличённым в педофилии и сейчас работает на спецслужбы главного своего геополитического врага! Просто конченный урод!
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24.03.2026 19:06 Відповісти
+15
гдє пєвєо піяніст- органіст?
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24.03.2026 18:47 Відповісти

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