Вибухи пролунали в Івано-Франківську, Вінниці та Тернополі: триває атака "шахедів"
У деяких областях заходу України пролунали вибухи. Росія атакує безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне" та Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо?
"БпЛА на Вінницю з півдня!" - повідомили ПС о 16:49.
Місцеві канали заявили про звук вибуху.
Також є повідомлення про вибухи у Тернополі –– ЗМІ пишуть про нібито прильот в адміністративну будівлю; та в Івано-Франківську –– там працює ППО, уточнив мер Марцінків.
Доповнено 18:00. В Івано-Франківську була спроба удару по одній із адміністративних будівель. Є пошкоджені вікна, зокрема, пологового будинку і довколишніх будівель. За словами мера Марцінківа, у перинатальному центрі всі пацієнтки й медперсонал були в укриттях. Травмованих немає.
Тернопіль: на проспекті Степана Бандери тимчасово обмежено рух транспорту в обох напрямках, уточнив міський голова.
Що передувало?
- Раніше Повітряні сили попередили про велику кількість БпЛА у різних регіонах України.
Будь ласка, зачекайте...
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Зеленський може відправити ще кілька сотень фахівців ЗСУ на Близький Схід, для боротьби з шахедами.🤦♂️
Дебіла кусок!😡🤬