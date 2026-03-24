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Новини Вибух в Івано-Франківську Обстріли Вінниччини
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Вибухи пролунали в Івано-Франківську, Вінниці та Тернополі: триває атака "шахедів"

вибух

У деяких областях заходу України пролунали вибухи. Росія атакує безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне" та Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо?

"БпЛА на Вінницю з півдня!" - повідомили ПС о 16:49.

Місцеві канали заявили про звук вибуху.

Також є повідомлення про вибухи у Тернополі –– ЗМІ пишуть про нібито прильот в адміністративну будівлю; та в Івано-Франківську –– там працює ППО, уточнив мер Марцінків.

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Доповнено 18:00. В Івано-Франківську була спроба удару по одній із адміністративних будівель. Є пошкоджені вікна, зокрема, пологового будинку і довколишніх будівель. За словами мера Марцінківа, у перинатальному центрі всі пацієнтки й медперсонал були в укриттях. Травмованих немає.

Тернопіль: на проспекті Степана Бандери тимчасово обмежено рух транспорту в обох напрямках, уточнив міський голова.

Що передувало?

Також читайте: Івано-Франківськ має бути готовим до відключень світла до 24 годин, - мер Марцінків

Автор: 

вибух (4749) Вінниця (672) Івано-Франківськ (527) обстріл (34786) Тернопіль (473)
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Топ коментарі
+27
А де ППО."Шахеди"через всю Україну пролетіли. Напевне охороняють Дубаї.
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24.03.2026 17:05 Відповісти
+26
Україна надійно захищена!
Зеленський може відправити ще кілька сотень фахівців ЗСУ на Близький Схід, для боротьби з шахедами.🤦‍♂️
Дебіла кусок!😡🤬
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24.03.2026 17:11 Відповісти
+24
Серед дня пролетіли всю Україну ,зате наші захищають Близький Схід ,це треба повним довбнем бути щоб відправляти більше двохсот кращих спеціалістів ,в той час як ворог знищує Україну.
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24.03.2026 17:19 Відповісти

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