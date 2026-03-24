Вибухи пролунали в Івано-Франківську, Вінниці та Тернополі: триває атака "шахедів"

У деяких областях заходу України пролунали вибухи. Росія атакує безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне" та Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо?

"БпЛА на Вінницю з півдня!" - повідомили ПС о 16:49.

Місцеві канали заявили про звук вибуху.

Також є повідомлення про вибухи у Тернополі –– ЗМІ пишуть про нібито прильот в адміністративну будівлю; та в Івано-Франківську –– там працює ППО, уточнив мер Марцінків.

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Доповнено 18:00. В Івано-Франківську була спроба удару по одній із адміністративних будівель. Є пошкоджені вікна, зокрема, пологового будинку і довколишніх будівель. За словами мера Марцінківа, у перинатальному центрі всі пацієнтки й медперсонал були в укриттях. Травмованих немає.

Тернопіль: на проспекті Степана Бандери тимчасово обмежено рух транспорту в обох напрямках, уточнив міський голова.

Що передувало?

Раніше Повітряні сили попередили про велику кількість БпЛА у різних регіонах України.

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