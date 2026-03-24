Взрывы прогремели в Ивано-Франковске, Виннице и Тернополе: продолжается атака "шахедов"

В некоторых областях западной Украины раздались взрывы. Россия наносит удары с помощью беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы ВСУ.

Что известно?

"БПЛА на Винницу с юга!" — сообщили ВВС в 16:49.

Местные каналы сообщили о звуке взрыва.

Также есть сообщения о взрывах в Тернополе –– СМИ пишут о якобы попадании в административное здание; и в Ивано-Франковске –– там работает ПВО, уточнил мэр Марцинкив.

Читайте также: Рашисты атаковали центр Львова: есть раненые, поврежден жилой дом (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Дополнено в 18:00. В Ивано-Франковске была попытка удара по одному из административных зданий. Есть поврежденные окна, в частности, роддома и близлежащих построек. По словам мэра Марцинкива, в перинатальном центре все пациентки и медперсонал находились в укрытиях. Травмированных нет.

Тернополь: на проспекте Степана Бандеры временно ограничено движение транспорта по обоим направлениям, уточнил городской голова.

Что предшествовало?

Ранее Воздушные силы предупредили о большом количестве БПЛА в разных регионах Украины.

Читайте также: Ивано-Франковск должен быть готов к отключениям света до 24 часов, – мэр Марцинкив