Взрывы прогремели в Ивано-Франковске, Виннице и Тернополе: продолжается атака "шахедов"
В некоторых областях западной Украины раздались взрывы. Россия наносит удары с помощью беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы ВСУ.
Что известно?
"БПЛА на Винницу с юга!" — сообщили ВВС в 16:49.
Местные каналы сообщили о звуке взрыва.
Также есть сообщения о взрывах в Тернополе –– СМИ пишут о якобы попадании в административное здание; и в Ивано-Франковске –– там работает ПВО, уточнил мэр Марцинкив.
Дополнено в 18:00. В Ивано-Франковске была попытка удара по одному из административных зданий. Есть поврежденные окна, в частности, роддома и близлежащих построек. По словам мэра Марцинкива, в перинатальном центре все пациентки и медперсонал находились в укрытиях. Травмированных нет.
Тернополь: на проспекте Степана Бандеры временно ограничено движение транспорта по обоим направлениям, уточнил городской голова.
Что предшествовало?
- Ранее Воздушные силы предупредили о большом количестве БПЛА в разных регионах Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Варто б було спробувати підвіс з пісюнами на легкомоторник підцепити і оператор з літака б керував дроном, менший розхід батареї і більша дальність, плюс літаком можна велику територію покрити.
Єдина небезпека це щоб з землі група не збила і чи пілот винищувача. Якось розділити по зонам хто де працює.