Взрывы прогремели в Ивано-Франковске, Виннице и Тернополе: продолжается атака "шахедов"

В некоторых областях западной Украины раздались взрывы. Россия наносит удары с помощью беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы ВСУ.

Что известно?

"БПЛА на Винницу с юга!" — сообщили ВВС в 16:49.

Местные каналы сообщили о звуке взрыва.

Также есть сообщения о взрывах в Тернополе –– СМИ пишут о якобы попадании в административное здание; и в Ивано-Франковске –– там работает ПВО, уточнил мэр Марцинкив.

Дополнено в 18:00. В Ивано-Франковске была попытка удара по одному из административных зданий. Есть поврежденные окна, в частности, роддома и близлежащих построек. По словам мэра Марцинкива, в перинатальном центре все пациентки и медперсонал находились в укрытиях. Травмированных нет.

Тернополь: на проспекте Степана Бандеры временно ограничено движение транспорта по обоим направлениям, уточнил городской голова.

Что предшествовало?

Україна надійно захищена!
Зеленський може відправити ще кілька сотень фахівців ЗСУ на Близький Схід, для боротьби з шахедами.🤦‍♂️
Дебіла кусок!😡🤬
24.03.2026 17:11 Ответить
Серед дня пролетіли всю Україну ,зате наші захищають Близький Схід ,це треба повним довбнем бути щоб відправляти більше двохсот кращих спеціалістів ,в той час як ворог знищує Україну.
24.03.2026 17:19 Ответить
А де ППО."Шахеди"через всю Україну пролетіли. Напевне охороняють Дубаї.
24.03.2026 17:05 Ответить
А де ППО."Шахеди"через всю Україну пролетіли. Напевне охороняють Дубаї.
24.03.2026 17:05 Ответить
вже давно відомо, що коли вогневі групи бачуть, що дрони йдуть нранзитом через їх область, то вони і не чешуться. до мене на полтавщину з сумщини дрони караванами заходять, ніхто їх не збиває
24.03.2026 17:43 Ответить
Ефективність вогневих груп в полі в районі нуля. Трохи більше при охороні конкретних об'єктів. Але вони необхідні, щоб відмазати синочків від фронту.
24.03.2026 17:53 Ответить
Які поля? Пікапи стоять в дворах де живуть екіпажі, звідти і стріляють
24.03.2026 18:56 Ответить
Якби Ви бачили скільки їх в Сумській області, збивають деяких, інші попадають в ціль, інші летять далі. Тут одні браунінги, з них ще попади.
24.03.2026 18:45 Ответить
Вацлав #610906 , Тю, а де ж ППО повинна бути, як не у Дубаї? У зеленого лайна там нерумість на перспективу
24.03.2026 17:51 Ответить
Зеленському якось не до України останнім часом.
От якби українці проголосили Зеленського царем (бажано пожиттєво), можливо тоді б він... 🤔
Все одно б нічого не робив!!!
24.03.2026 17:55 Ответить
Ну це і дурню має бути ясно що ішак працює точно не на Україну, все до чого воно торкається перетворюється на гівно, такий антимідас
24.03.2026 18:35 Ответить
Вночі ппо нормально відпрацювала, а вдень не спромоглась збити пару-тройку мопедів, які пролетіли всю країну. Тут щось не те.
24.03.2026 17:32 Ответить
Вдень багато пустили, можливо знову невистачає ракет у літаків.

Варто б було спробувати підвіс з пісюнами на легкомоторник підцепити і оператор з літака б керував дроном, менший розхід батареї і більша дальність, плюс літаком можна велику територію покрити.

Єдина небезпека це щоб з землі група не збила і чи пілот винищувача. Якось розділити по зонам хто де працює.
24.03.2026 17:50 Ответить
Вночі нічого не видно і можна написати будь-які цифри.
24.03.2026 17:50 Ответить
Тепловізори і прилади нічного бачення - але ви в нас напевно про таке не чули ? До речі скіко деревяних за комент дають ?
24.03.2026 17:53 Ответить
Ти коли-небудь стріляв з кулемета по нерухомій фанерній фігурі на полігоні?
24.03.2026 17:56 Ответить
А до чого це ? Ви ліпше надрукуйте яка вартість коменту в деревяних ?
24.03.2026 18:07 Ответить
Вибачте, я думав, що відповідаю на коментарі вище. А питання про гроші це провокація і привід для бана. Ти в курсі?
24.03.2026 18:17 Ответить
Гаразд - відправляйте мене в бан . Тіко доведіть мені шо прилади нічного бачення і тепловізори то фейк спочатку .
24.03.2026 18:27 Ответить
Кілька днів ППО відрапортувало що з 154 збили 148. А у моєму містечку незбитих прилетіло чотири як виявилося . Казки від ППО чи які впали на ціль ті збиті вважаються.
24.03.2026 18:51 Ответить
Один не збитий шахед наносить шкоди більше ніж можна уявити, зато хваляться на весь світ пісюнами, але про собівартість пісюнів не вірний висновок, бо рахувати треба і шкоду яку може нанести сам шахед, треба щоб усе працювало, всю країну пролетіли шахеди, а пісюни лише 15 км радіус, якщо розкласти мапу України на квадрати по 15 км, то ппц скільки треба бойових груп з ціми пісюнами і то це мінімум. Це не реально навіть теоретично, бо для цього потрібні фахівці, а це щей навчання, причому технічне не нижче училища. Погані справи.
24.03.2026 17:51 Ответить
Треба дослідити скільки спеціалістів відправлено на захист від ірану, хто відправив, на якій підставі, і вже пора наводити порядок серед аматорів!
24.03.2026 17:59 Ответить
Треба будувати ешолоновану "стіну антидронів", сам ЗЕленський про це говорив.Він що скаже то що пердне.Відправив на Близький Схід спеціалістів це що все рівно " ...віддай дружину дяді, а сам іди до ...ляді.
24.03.2026 18:02 Ответить
Бочки з пальним гатять а може єлабугу трішки підрихтувати треба?
24.03.2026 18:34 Ответить
 
 