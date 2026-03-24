Последствия атаки РФ на центр Ивано-Франковска: двое погибших, есть раненые, среди них — ребенок

В Ивано-Франковске вследствие российской атаки с использованием дронов днём 24 марта погибли два человека, ещё четверо получили ранения.

Об этом сообщает в Telegram глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

По ее словам, вследствие обстрела двое погибли. Еще четверо человек пострадали, среди них — 6-летний ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Также повреждены здания городского и областного роддомов, около 10 жилых домов.

На месте работают все соответствующие службы.

Что предшествовало?

  • В Ивано-Франковске была попытка удара по одному из административных зданий. Есть поврежденные окна, в частности, роддома и близлежащих зданий. По словам мэра Марцинкива, в перинатальном центре все пациентки и медперсонал находились в укрытиях. Травмированных нет.
  • Ранее Воздушные силы предупредили о большом количестве БПЛА в разных регионах Украины.

24.03.2026 18:47
Прав Шон Пенн. Во всём виноват трамп! Это он отвернулся от Украины и помогает своему боссу путину уничтожать нашу страну. Какой же трамп все-таки ублюдок! Предал свою страну из-за каких-то плёнок в страхе быть уличённым в педофилии и сейчас работает на спецслужбы главного своего геополитического врага! Просто конченный урод!
24.03.2026 19:06
пленки то такое...Агент Краснов и без пленок может стараться
24.03.2026 19:09
 
 