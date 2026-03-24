Последствия атаки РФ на центр Ивано-Франковска: двое погибших, есть раненые, среди них — ребенок

В Ивано-Франковске вследствие российской атаки с использованием дронов днём 24 марта погибли два человека, ещё четверо получили ранения.

Об этом сообщает в Telegram глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По ее словам, вследствие обстрела двое погибли. Еще четверо человек пострадали, среди них — 6-летний ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Также повреждены здания городского и областного роддомов, около 10 жилых домов.

На месте работают все соответствующие службы.

Что предшествовало?

В Ивано-Франковске была попытка удара по одному из административных зданий. Есть поврежденные окна, в частности, роддома и близлежащих зданий. По словам мэра Марцинкива, в перинатальном центре все пациентки и медперсонал находились в укрытиях. Травмированных нет.

Ранее Воздушные силы предупредили о большом количестве БПЛА в разных регионах Украины.

