Посол ЄС Матернова про чергову атаку РФ: Ще одна жорстока ніч страху та втрат

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вчергове засудила масований обстріл України та зазначила, що ця масована атака Росії стала ніччю страху та втрат для українського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Матернової у Х.

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"Росія вночі здійснила черговий масштабний напад на Україну: понад 390 дронів та 34 ракети влучили в 11 областей. У Запоріжжі та Полтаві зруйновано житлові будинки, у Харкові дрон влучив у поїзд.

Щонайменше 4 людини загинули, понад 20 отримали поранення, серед них — діти.

Ще одна жорстока ніч страху та втрат", - йдеться в дописі.

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Що передувало?

У ніч проти 24 березня російські загарбники здійснили комбінований масований удар. Ворог вдарив по території України безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами.

Російські безпілотники атакували Одесу ввечері 23 березня, внаслідок чого в окремих районах міста було зафіксовано відключення електроенергії. Енергетична інфраструктура регіону зазнала перебоїв після ударів.

Під масованим ударом ворога перебувала Полтавщина. Внаслідок ударів виникли пожежі, на місцях подій працюють усі екстрені служби, загинули двоє людей, ще 11 дістали поранення.

Запоріжжя росіяни атакували ракетами та ударними безпілотниками. У місті пролунали вибухи, виникли пожежі та зафіксовано значні руйнування. Одна людина загинула, дев'ять - поранені.

Також під ворожою атакою опинилася і Вінницька область.Внаслідок обстрілу постраждали 9 житлових будинків.

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