Посол ЕС Матернова об очередной атаке РФ: Еще одна жестокая ночь страха и потерь

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова в очередной раз осудила массированный обстрел Украины и отметила, что эта массированная атака России стала ночью страха и потерь для украинского народа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Матерновой в Х.

"Россия ночью совершила очередное масштабное нападение на Украину: более 390 дронов и 34 ракеты попали в 11 областей. В Запорожье и Полтаве разрушены жилые дома, в Харькове дрон попал в поезд.

По меньшей мере 4 человека погибли, более 20 получили ранения, среди них — дети.

Еще одна жестокая ночь страха и потерь", — говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночной обстрел РФ: ПВО перехватила практически все крылатые ракеты

Что предшествовало?

В ночь на 24 марта российские захватчики нанесли комбинированный массированный удар. Враг нанес удар по территории Украины беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами.

Российские беспилотники атаковали Одессу вечером 23 марта, в результате чего в отдельных районах города было зафиксировано отключение электроэнергии. Энергетическая инфраструктура региона подверглась перебоям после ударов.

Под массированным ударом врага находилась Полтавщина. В результате ударов возникли пожары, на местах происшествий работают все экстренные службы, погибли два человека, еще 11 получили ранения.

Запорожье россияне атаковали ракетами и ударными беспилотниками. В городе раздались взрывы, возникли пожары и зафиксированы значительные разрушения. Один человек погиб, девять — ранены.

Также под вражеской атакой оказалась и Винницкая область. В результате обстрела пострадали 9 жилых домов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночная атака РФ: под ударом — 11 областей, погибли 4 человека, — Зеленский. ФОТОрепортаж