Посол ЕС Матернова об очередной атаке РФ: Еще одна жестокая ночь страха и потерь
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова в очередной раз осудила массированный обстрел Украины и отметила, что эта массированная атака России стала ночью страха и потерь для украинского народа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Матерновой в Х.
"Россия ночью совершила очередное масштабное нападение на Украину: более 390 дронов и 34 ракеты попали в 11 областей. В Запорожье и Полтаве разрушены жилые дома, в Харькове дрон попал в поезд.
По меньшей мере 4 человека погибли, более 20 получили ранения, среди них — дети.
Еще одна жестокая ночь страха и потерь", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
В ночь на 24 марта российские захватчики нанесли комбинированный массированный удар. Враг нанес удар по территории Украины беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами.
Российские беспилотники атаковали Одессу вечером 23 марта, в результате чего в отдельных районах города было зафиксировано отключение электроэнергии. Энергетическая инфраструктура региона подверглась перебоям после ударов.
Под массированным ударом врага находилась Полтавщина. В результате ударов возникли пожары, на местах происшествий работают все экстренные службы, погибли два человека, еще 11 получили ранения.
Запорожье россияне атаковали ракетами и ударными беспилотниками. В городе раздались взрывы, возникли пожары и зафиксированы значительные разрушения. Один человек погиб, девять — ранены.
Также под вражеской атакой оказалась и Винницкая область. В результате обстрела пострадали 9 жилых домов.
