40 человек пострадали вследствие сегодняшнего удара по Украине. РФ не хочет заканчивать войну, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал "абсолютным извращением" массированную атаку российских оккупантов на гражданские здания в областях Украины. Масштаб обстрела свидетельствует о том, что у России нет намерения реально закончить войну.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 24 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

Рекордная атака россиян

"Сегодня фактически сутки напролет с ночи Россия бьет по Украине "Шахедами". Был массированный удар ночью: и ракеты, и "Шахеды". Весь день – новые волны дронов. Более 550 дронов разных типов именно за день, значительное количество – именно "Шахеды". География этого удара очень широкая. И хотя большую часть дронов удалось сбить – точно более 500 сбито, – все равно, к сожалению, есть попадания – во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Виннице, Житомире, а также в Хмельницкой области, Ривненской области, в Харьковской области, в Днепропетровской области. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. На данный момент известно о более чем 40 пострадавших, и среди них – пятеро детей. Всем оказывается необходимая помощь", – заявил Зеленский.

По его словам, среди целей российских войск снова была энергетика Украины: "Это главное, они продолжают свою операцию, чтобы сломить Украину и нашу энергосистему".

Также были попадания в обычные дома — атакованы центры городов, в частности исторический центр Львова.

"Был пожар в зданиях церкви Святого Андрея во Львове. История этой церкви уходит корнями еще в начало XVII века. Иранские "Шахеды", модернизированные Россией, бьют по церкви во Львове — это абсолютное извращение, и только таким, как Путин, это может нравиться. В Ивано-Франковске был поврежден роддом", — отметил Зеленский.

РФ не хочет завершения войны

Масштаб этой атаки очень четко свидетельствует о том, что у России нет намерения реально заканчивать эту войну, подчеркнул президент.

"Если учесть, что Россия еще и помогает иранскому режиму наносить удары по всему региону, то вывод вполне очевиден: без дополнительного и сильного давления на Россию, без ощутимых российских потерь у них там, в Москве, не появится желание отходить от войны, как-то привыкать снова к миру", – добавил он.

