РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9256 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников Массированный комбинированный удар
1 076 27

40 человек пострадали вследствие сегодняшнего удара по Украине. РФ не хочет заканчивать войну, — Зеленский

Россияне нанесли удар по Львову 24 марта: что известно?

Президент Владимир Зеленский назвал "абсолютным извращением" массированную атаку российских оккупантов на гражданские здания в областях Украины. Масштаб обстрела свидетельствует о том, что у России нет намерения реально закончить войну.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 24 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Рекордная атака россиян

"Сегодня фактически сутки напролет с ночи Россия бьет по Украине "Шахедами". Был массированный удар ночью: и ракеты, и "Шахеды". Весь день – новые волны дронов. Более 550 дронов разных типов именно за день, значительное количество – именно "Шахеды". География этого удара очень широкая. И хотя большую часть дронов удалось сбить – точно более 500 сбито, – все равно, к сожалению, есть попадания – во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Виннице, Житомире, а также в Хмельницкой области, Ривненской области, в Харьковской области, в Днепропетровской области. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. На данный момент известно о более чем 40 пострадавших, и среди них – пятеро детей. Всем оказывается необходимая помощь", – заявил Зеленский.

По его словам, среди целей российских войск снова была энергетика Украины: "Это главное, они продолжают свою операцию, чтобы сломить Украину и нашу энергосистему".

Также были попадания в обычные дома — атакованы центры городов, в частности исторический центр Львова.

"Был пожар в зданиях церкви Святого Андрея во Львове. История этой церкви уходит корнями еще в начало XVII века. Иранские "Шахеды", модернизированные Россией, бьют по церкви во Львове — это абсолютное извращение, и только таким, как Путин, это может нравиться. В Ивано-Франковске был поврежден роддом", — отметил Зеленский.

РФ не хочет завершения войны

Масштаб этой атаки очень четко свидетельствует о том, что у России нет намерения реально заканчивать эту войну, подчеркнул президент.

"Если учесть, что Россия еще и помогает иранскому режиму наносить удары по всему региону, то вывод вполне очевиден: без дополнительного и сильного давления на Россию, без ощутимых российских потерь у них там, в Москве, не появится желание отходить от войны, как-то привыкать снова к миру", – добавил он.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (23748) обстрел (31755) война в Украине (7905)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Виявляється, що той, хто обіцяє захистити Європу не здатен захистити громадян своєї країни! То, може, він просто нікчемний брехун?
показать весь комментарий
24.03.2026 20:58 Ответить
+9
Так ти ж так само її не хочеш завершувати ,хочеш бути вічним президентом.
показать весь комментарий
24.03.2026 20:47 Ответить
+9
Зеленскому надо было на бухгалтера идти, такая хорошая еврейская профессия, а он решил пойти в президенты и тут считать.
показать весь комментарий
24.03.2026 20:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
Нік, а як по твоєму завершити? Віддать Донбас, Запоріжжя, Херсон? Чи, як Зеленський має закінчувати війну? Він її не розпочинав. Мізки є у тебе?
показать весь комментарий
24.03.2026 21:12 Ответить
показать весь комментарий
"РФ не хоче завершувати війну" Геніально!!! Як здогадався?
показать весь комментарий
24.03.2026 20:51 Ответить
А як можна завершити війну, яку українці не починали? Путін вимагає вже віддати йому навіть неокуповані території, легалізувати московську церкву та знищити українську ідентичність. Щодня посилає штурмовиків для захоплення нових територій. Хочу запитати розумників: як можна закінчити таку війну? Ані українські чиновники, ані народ не можуть вплинути на Путіна. Все, що можуть - продовжувати опір. Альтернативою є лише повна капітуляція і втеча половини населення з україїни з подальшим перетворенням України на сіру зону, підконтрольну оркам.
показать весь комментарий
24.03.2026 20:53 Ответить
У тебе вже втекла майже половина населення, ти цього не бачиш? Ціна продовження опору - у країні залишаться одні пенсіонери та інваліди війни з чиновниками. Є шанс на вимушений мир - треба його використати, все інше то риторика для затягування війни.
показать весь комментарий
24.03.2026 20:57 Ответить
Який вимушений мир це капітуляція України ?з фільтраційними таборами ,виселенням мільйонів на сибір ,поповнення рашиського гарматного мяса,заборона інтернету і взагалі будь якої свободи слова і знищення Українм як держави ,це було вже голодомори ,репресії,русифікація ітп.
показать весь комментарий
24.03.2026 21:08 Ответить
Блаблабла, у яких лабораторіях телемарафону штампують таких як ти? М'ясних мішків з тригерним мисленням, у яких існує лише "капітуляція" і "перемога".
показать весь комментарий
24.03.2026 21:10 Ответить
Ти хоч знаєш що таке рашизм і його цілі нічого не помінялось ,якщо тобі хочется в тюрму народів можеш на росію виїхати а не фігню рашиську нести ,поцікався хоч трохи .
показать весь комментарий
24.03.2026 21:15 Ответить
Ти російський тролль, який працює через vpn. Пропаганда працює на брехні. Ніяка половина населення з україни не втекла. За межами країни перебуває біля 20% населення. Кацапи якраз і хочуть змусити українців здатися, бо не можуть перемогти цілий народ. Іди щи лаптем похлебай
показать весь комментарий
24.03.2026 21:24 Ответить
І що, фламінги-пелікани-нептуни - все тютю, здулися, у Москві все спокійно? А тим часом з сусіднього блогу політруцько зазивають протриматися ще, обіцяють знищити мільйон ворогів - обмінявши піхоту на піхоту, звісно. А воно так і виходить - що гірша ситуація, то гучніше волають триматися, єднатися і з міндічами кохатися.
показать весь комментарий
24.03.2026 20:54 Ответить
Беги сдавайся.Тебя никто не держит
показать весь комментарий
24.03.2026 21:31 Ответить
А де наші дрони- перехоплювачі зі спеціалістами? Захищають арабів і євреїв?
показать весь комментарий
24.03.2026 20:58 Ответить
Міндіча
показать весь комментарий
24.03.2026 21:30 Ответить
показать весь комментарий
зе!гніда не хоче завершення війни!
зе!поц люто сцикує завершення війни!
кінець війни, кінець всього зеленого!
кінець всього зеленого з випаленням всіх паразитів, що накопичилися в організмі україни з 1991 року!!!
тож, думайтє!
показать весь комментарий
24.03.2026 21:00 Ответить
Ти тільки зоозумів що рашиський терористичний режим не збираєтся закінчувати війну ,ворог розуміє тільки силу, лише за сьогоднішну добу рашиські кати убили щонайменше 10 людей ( чомусь забув про це сказати) і понад пятдесят поранені є і важкі. На жаль влада безпорадна і замість того щоб мобілізувати суспільство все робится навпаки викидаются гроші будь на що ,окрім посилення нашої армії,зірвана мобілізація ,провал зовнішнополітичного курсу ,провалена інформаційна і патріотично виховна робота ітд.
показать весь комментарий
24.03.2026 21:02 Ответить
Колись Вавчік торохтів про "сталий мир", "тривалий мир" "справедливий мир"... Шо сі стало, чи наш потужний забув ці магічні мантри?
показать весь комментарий
24.03.2026 21:04 Ответить
Навіть не читаючи...."Тиск..партнери ..партнери ..тиск..."
показать весь комментарий
24.03.2026 21:14 Ответить
Не розчарував.
"....додаткового і сильного тиску..."
показать весь комментарий
24.03.2026 21:16 Ответить
Так ішаку ця війна теж подобається, він живе своє найкраще життя а ви помирайте в окопах
показать весь комментарий
24.03.2026 21:15 Ответить
От москалі запустили масове виробництво шахедів, ще й не соромляться їх вдосконалювати. З економікою в них все ок - так чому їм завершувати війну?
А в нас армія бусифікованих і повна дупа в економіці.
Висновки?
показать весь комментарий
24.03.2026 21:16 Ответить
Я в шоці від того, скільки російських троллів набігло в коментах. Я аж чую: Хохлы, сдавайтесь! А то мы никак не можем вас победить.
показать весь комментарий
24.03.2026 21:26 Ответить
Это даже не тролли ,а свои капитулянты которые думают если сдадутся на милость кацапов то им он в виде исключения интернет не отключит и не мобилизует в свою армию как сейчас это делает на оккупированных территориях и в Крыму или выборы будет проводить(будет как в Белоруси)
показать весь комментарий
24.03.2026 21:36 Ответить
так сходіть переможіть
показать весь комментарий
24.03.2026 21:58 Ответить
Хрипатий вождь вещает з бункера!
Стадо 🐏🐑 може набрати води в стакан і поставити перед телехвізором.
Зараз Володя зарядить атмосферу вуглекислими газами з усіх отворів.

Уривок цитати:
"Якщо врахувати, що Росія ще й допомагає іранському режиму завдавати ударів по всьому регіону..."

Це означає Володя, що ти і твої менеджери капітально обіс💩ралися.
Рашка змогла наростити виробництво дронів, а ти про те є-буче Рожеве Фламінго співаєш роками.
Коли ЗСУ наносять хороший удар по кацапах, там фігурують ракети Storm Shadow/SCALP.
Йде 5-й рік війни, а віз і нині там, де був восени 2023 року Вова.
показать весь комментарий
24.03.2026 22:00 Ответить
 
 