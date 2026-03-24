40 человек пострадали вследствие сегодняшнего удара по Украине. РФ не хочет заканчивать войну, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский назвал "абсолютным извращением" массированную атаку российских оккупантов на гражданские здания в областях Украины. Масштаб обстрела свидетельствует о том, что у России нет намерения реально закончить войну.
Об этом глава государства сказал в видеообращении 24 марта, сообщает Цензор.НЕТ.
Рекордная атака россиян
"Сегодня фактически сутки напролет с ночи Россия бьет по Украине "Шахедами". Был массированный удар ночью: и ракеты, и "Шахеды". Весь день – новые волны дронов. Более 550 дронов разных типов именно за день, значительное количество – именно "Шахеды". География этого удара очень широкая. И хотя большую часть дронов удалось сбить – точно более 500 сбито, – все равно, к сожалению, есть попадания – во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Виннице, Житомире, а также в Хмельницкой области, Ривненской области, в Харьковской области, в Днепропетровской области. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. На данный момент известно о более чем 40 пострадавших, и среди них – пятеро детей. Всем оказывается необходимая помощь", – заявил Зеленский.
По его словам, среди целей российских войск снова была энергетика Украины: "Это главное, они продолжают свою операцию, чтобы сломить Украину и нашу энергосистему".
Также были попадания в обычные дома — атакованы центры городов, в частности исторический центр Львова.
"Был пожар в зданиях церкви Святого Андрея во Львове. История этой церкви уходит корнями еще в начало XVII века. Иранские "Шахеды", модернизированные Россией, бьют по церкви во Львове — это абсолютное извращение, и только таким, как Путин, это может нравиться. В Ивано-Франковске был поврежден роддом", — отметил Зеленский.
РФ не хочет завершения войны
Масштаб этой атаки очень четко свидетельствует о том, что у России нет намерения реально заканчивать эту войну, подчеркнул президент.
"Если учесть, что Россия еще и помогает иранскому режиму наносить удары по всему региону, то вывод вполне очевиден: без дополнительного и сильного давления на Россию, без ощутимых российских потерь у них там, в Москве, не появится желание отходить от войны, как-то привыкать снова к миру", – добавил он.
Что предшествовало?
- 24 марта Воздушные силы предупредили о большом количестве БПЛА в разных регионах Украины. По состоянию на 19 часов противовоздушная оборона обезвредила 541 дрон. Всего за сутки враг выпустил 948 "Шахедов".
- В течение дня россияне атаковали Львов, Ивано-Франковск, Винницкую областьи Житомир. Есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и медицинские учреждения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"....додаткового і сильного тиску..."
А в нас армія бусифікованих і повна дупа в економіці.
Висновки?
Стадо 🐏🐑 може набрати води в стакан і поставити перед телехвізором.
Зараз Володя зарядить атмосферу вуглекислими газами з усіх отворів.
Уривок цитати:
"Якщо врахувати, що Росія ще й допомагає іранському режиму завдавати ударів по всьому регіону..."
Це означає Володя, що ти і твої менеджери капітально обіс💩ралися.
Рашка змогла наростити виробництво дронів, а ти про те є-буче Рожеве Фламінго співаєш роками.
Коли ЗСУ наносять хороший удар по кацапах, там фігурують ракети Storm Shadow/SCALP.
Йде 5-й рік війни, а віз і нині там, де був восени 2023 року Вова.