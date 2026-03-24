Удар по Виннице: один человек погиб, 13 ранены, - ОВА (обновлено)
1 человек погиб и еще 13 пострадали вследствие вражеского удара по Виннице.
Об этом сообщила глава ОВА Наталья Заболотная, пишет Цензор.НЕТ.
Заболотная добавила, что известно о повреждении 9 частных домов и двух многоэтажек. Также зафиксированы повреждения недействующего ресторана.
Для ликвидации последствий привлечен 91 специалист ДСНС и 19 единиц техники.
Атака "Шахедов"
Во вторник, 24 марта, Россия атаковала западные регионы Украины.
Взрывы прогремели во Львове, Ивано-Франковске, Виннице и Тернополе.
Что предшествовало?
Воздушные силы предупредили о большом количестве БПЛА в разных регионах Украины. По состоянию на 19 часов противовоздушная оборона уничтожила 541 дрон. Всего за сутки враг выпустил 948 "Шахедов".
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
****лице.