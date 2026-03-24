Удар по Виннице: один человек погиб, 13 ранены, - ОВА (обновлено)

1 человек погиб и еще 13 пострадали вследствие вражеского удара по Виннице.

Об этом сообщила глава ОВА Наталья Заболотная, пишет Цензор.НЕТ.

Заболотная добавила, что известно о повреждении 9 частных домов и двух многоэтажек. Также зафиксированы повреждения недействующего ресторана.

Для ликвидации последствий привлечен 91 специалист ДСНС и 19 единиц техники.

Атака "Шахедов"

Во вторник, 24 марта, Россия атаковала западные регионы Украины.

Взрывы прогремели во Львове, Ивано-Франковске, Виннице и Тернополе.

Читайте также: Почти тысяча "Шахедов" за сутки: силы ПВО днем обезвредили 541 дрон, — Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Что предшествовало?

Воздушные силы предупредили о большом количестве БПЛА в разных регионах Украины. По состоянию на 19 часов противовоздушная оборона уничтожила 541 дрон. Всего за сутки враг выпустил 948 "Шахедов".

