2 174 5

Удар по Виннице: один человек погиб, 13 ранены, - ОВА (обновлено)

Обстрел Винницы 24 марта

1 человек погиб и еще 13 пострадали вследствие вражеского удара по Виннице.

Об этом сообщила глава ОВА Наталья Заболотная, пишет Цензор.НЕТ.

Заболотная добавила, что известно о повреждении 9 частных домов и двух многоэтажек. Также зафиксированы повреждения недействующего ресторана.

Для ликвидации последствий привлечен 91 специалист ДСНС и 19 единиц техники.

Атака "Шахедов"

Во вторник, 24 марта, Россия атаковала западные регионы Украины. 

Взрывы прогремели во ЛьвовеИвано-Франковске, Виннице и Тернополе.

Что предшествовало? 

Воздушные силы предупредили о большом количестве БПЛА в разных регионах Украины. По состоянию на 19 часов противовоздушная оборона уничтожила 541 дрон. Всего за сутки враг выпустил 948 "Шахедов".

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

РФ вирішила вдень і публічно показати оманському ішаку його козирі та компетенцію в боротьбі з шахедами. Знову лупоглазому тренувати робити печальноє **** лице.
показать весь комментарий
24.03.2026 19:26 Ответить
задоволений собою ?
показать весь комментарий
24.03.2026 20:15 Ответить
За добу 948 БПЛА.ЗЕленський,а-у,асиметрична відповідь буде?
показать весь комментарий
24.03.2026 19:41 Ответить
Коли вже буде відповідь по кацапських містах ,рашиський варвар як насміхаєтся убиваючи мирних громадян і руйнуючи міста ,зате наші спеціалісти захищають Ізраїль та країни Близького Сходу,ну а горе президен веліє зустріч з найкривавішим злочинцем терористом путіном називаюче зустріч "лідерів".
показать весь комментарий
24.03.2026 19:46 Ответить
 
 