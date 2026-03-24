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Удар по Вінниці: одна людина загинула, 13 поранені, - ОВА (оновлено)
1 людина загинула та ще 13 постраждали внаслідок ворожого удару по Вінниці.
Про це повідомила очільниця ОВА Наталя Заболотна, пише Цензор.НЕТ.
Заболотна додала, що наразі відомо про пошкодження 9 приватних будинків та двох багатоповерхівок. Також зафіксовано пошкодження недіючого ресторану.
Для ліквідації наслідків залучено 91 фахівця ДСНС та 19 одиниць техніки.
Атака "шахедів"
У вівторок, 24 березня, Росія атакувала західні регіони України.
Вибухи пролунали у Львові, Івано-Франківську, Вінниці та Тернополі.
Що передувало?
Повітряні сили попередили про велику кількість БпЛА у різних регіонах України. Станом на 19 годину протиповітряна оборона знешкодила 541 дрон. Загалом за добу ворог випустив 948 "шахедів".
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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