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Новини Обстріли Вінниччини
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Удар по Вінниці: одна людина загинула, 13 поранені, - ОВА (оновлено)

Обстріл вінниці 24 березня

1 людина загинула та ще 13 постраждали внаслідок ворожого удару по Вінниці.

Про це повідомила очільниця ОВА Наталя Заболотна, пише Цензор.НЕТ.

Заболотна додала, що наразі відомо про пошкодження 9 приватних будинків та двох багатоповерхівок. Також зафіксовано пошкодження недіючого ресторану.

Для ліквідації наслідків залучено 91 фахівця ДСНС та 19 одиниць техніки.

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Атака "шахедів"

У вівторок, 24 березня, Росія атакувала західні регіони України. 

Вибухи пролунали у ЛьвовіІвано-Франківську, Вінниці та Тернополі.

Також читайте: Майже тисяча "шахедів" за добу: сили ППО вдень знешкодили 541 дрон, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Що передувало? 

Повітряні сили попередили про велику кількість БпЛА у різних регіонах України. Станом на 19 годину протиповітряна оборона знешкодила 541 дрон. Загалом за добу ворог випустив 948 "шахедів".

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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Вінниця (672) Вінницька область (1174) обстріл (34786) атака (1721) Вінницький район (71)
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