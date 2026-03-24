Румыния осудила российские удары по Львову

Румыния резко отреагировала на российские удары по Львову, вследствие которых пострадали жилые дома и объекты культурного наследия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цою на платформе X.

По ее словам, атаки России направлены против гражданского населения и исторического центра города, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Румыния требует наказания за удары по гражданским объектам

"Румыния решительно осуждает жестокие атаки Российской Федерации на город Львов, которые нанесли ущерб гражданскому населению и привели к разрушению его исторического центра. Нацеливание на жилые районы и гражданскую инфраструктуру является явной тактикой незаконной войны России против Украины. Эти умышленные действия являются серьезными нарушениями международного права и должны быть строго наказаны", — заявила Цою.

Она подчеркнула, что Румыния выражает полную солидарность с Украиной, в частности в вопросе привлечения к ответственности виновных в разрушении культурного наследия.

Читайте также: 40 человек пострадали в результате сегодняшнего удара по Украине. РФ не хочет заканчивать войну, — Зеленский

Атака РФ на Львовщину

По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, вследствие атаки пострадали 32 человека. Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что в городских больницах находятся 26 пострадавших.

Ранее министерство иностранных дел Украины осудило атаку российских дронов по центральной части Львова, вследствие которой были повреждены объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия атаки РФ на центр Ивано-Франковска: погиб нацгвардеец и его 16-летняя дочь