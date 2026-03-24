Удар по историческому центру Львова: МИД Украины призывает ЮНЕСКО к санкциям против РФ

Министерство иностранных дел Украины осудило атаку российских дронов на центральную часть Львова, вследствие которой были повреждены объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

Атака на культурный код человечества

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает очередной акт варварства и культурного преступления Российской Федерации против Украины – целенаправленную атаку ударными беспилотниками по центральной части Львова, которая привела к повреждению объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в пределах ансамбля исторического центра Львова. Вследствие попадания дронов в жилую застройку в центре Львова пострадали люди", — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что это нападение является не только военным преступлением против гражданских лиц, но и прямой атакой на культурный код человечества, который находится под международной защитой.

Именно во Львове при поддержке международных партнеров и ЮНЕСКО был открыт первый в Украине Культурный хаб ЮНЕСКО. Этот центр был создан именно для того, чтобы защищать, восстанавливать и поддерживать украинскую культуру во время войны.

"Нанеся удар по сердцу Львова, Россия продемонстрировала варварское пренебрежение к усилиям международного сообщества и самой организации ЮНЕСКО", — добавили в МИД.

Подчеркиваем, что Россия продолжает системно нарушать Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Дополнительные санкции против РФ в сфере культуры

Призываем ЮНЕСКО и всех международных партнеров не ограничиваться очередным выражением обеспокоенности. Агрессор, который сознательно уничтожает мировое наследие в городе, где действует официальный культурный хаб организации, должен быть лишен любого влияния в международных институтах и понести суровое наказание.

Украинские дипломаты официально обращаются к Секретариату ЮНЕСКО и странам-участницам Комитета всемирного наследия с требованием зафиксировать последствия атаки и инициировать дополнительные санкции против РФ в сфере культуры.

"Мы выражаем искренние соболезнования пострадавшим жителям Львова и заверяем, что каждый факт разрушения и повреждения объектов всемирного значения исторического центра будет задокументирован для привлечения государства-агрессора и конкретных преступников к ответственности в национальных и международных юрисдикциях", — подчеркнули в МИД.

"МИД уже договорился с экспертами ЮНЕСКО о визите во Львов для фиксации разрушений и оценки нанесенного ущерба", - сообщил министр Андрей Сибига в эфире телеканала "Мы Украина".

"Россия не просто нанесла удар по зданиям в центре Львова. Это удар по всемирному наследию ЮНЕСКО. Удар непосредственно по ЮНЕСКО как организации. Удар по всем в мире, кому небезразлично культурное наследие. Требуем решительной реакции", — заявил он.