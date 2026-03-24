РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9602 посетителя онлайн
Новости Удар по Львову
708 7

Удар по историческому центру Львова: МИД Украины призывает ЮНЕСКО к санкциям против РФ

Атака на Львов 24 марта

Министерство иностранных дел Украины осудило атаку российских дронов на центральную часть Львова, вследствие которой были повреждены объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атака на культурный код человечества

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает очередной акт варварства и культурного преступления Российской Федерации против Украины – целенаправленную атаку ударными беспилотниками по центральной части Львова, которая привела к повреждению объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в пределах ансамбля исторического центра Львова. Вследствие попадания дронов в жилую застройку в центре Львова пострадали люди", — говорится в сообщении.

Читайте также: Рашисты атаковали центр Львова: 22 пострадавших, поврежден жилой дом и памятники архитектуры (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

В МИД отметили, что это нападение является не только военным преступлением против гражданских лиц, но и прямой атакой на культурный код человечества, который находится под международной защитой.

Именно во Львове при поддержке международных партнеров и ЮНЕСКО был открыт первый в Украине Культурный хаб ЮНЕСКО. Этот центр был создан именно для того, чтобы защищать, восстанавливать и поддерживать украинскую культуру во время войны.

"Нанеся удар по сердцу Львова, Россия продемонстрировала варварское пренебрежение к усилиям международного сообщества и самой организации ЮНЕСКО", — добавили в МИД.

Читайте также: Россияне атаковали беспилотником Главное управление СБУ во Львовской области: есть разрушения

Подчеркиваем, что Россия продолжает системно нарушать Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Дополнительные санкции против РФ в сфере культуры

Призываем ЮНЕСКО и всех международных партнеров не ограничиваться очередным выражением обеспокоенности. Агрессор, который сознательно уничтожает мировое наследие в городе, где действует официальный культурный хаб организации, должен быть лишен любого влияния в международных институтах и понести суровое наказание.

Украинские дипломаты официально обращаются к Секретариату ЮНЕСКО и странам-участницам Комитета всемирного наследия с требованием зафиксировать последствия атаки и инициировать дополнительные санкции против РФ в сфере культуры.

"Мы выражаем искренние соболезнования пострадавшим жителям Львова и заверяем, что каждый факт разрушения и повреждения объектов всемирного значения исторического центра будет задокументирован для привлечения государства-агрессора и конкретных преступников к ответственности в национальных и международных юрисдикциях", — подчеркнули в МИД.

Читайте: Удар "Калибрами" по Львову: объявлен подозрение адмиралу и вице-адмиралу РФ, — Офис Генпрокурора

"МИД уже договорился с экспертами ЮНЕСКО о визите во Львов для фиксации разрушений и оценки нанесенного ущерба", - сообщил министр Андрей Сибига в эфире телеканала "Мы Украина".

"Россия не просто нанесла удар по зданиям в центре Львова. Это удар по всемирному наследию ЮНЕСКО. Удар непосредственно по ЮНЕСКО как организации. Удар по всем в мире, кому небезразлично культурное наследие. Требуем решительной реакции", — заявил он.

Автор: 

Львов (4615) МИД (7012) ЮНЕСКО (219) Сибига Андрей (826) Львовская область (3135) Львовский район (206)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зеленський розповідав казки про його можливості захистити Європу, тому наочно продемонстрували його "спроможність"! Вкотре виступив, як дешевий провокатор!
показать весь комментарий
24.03.2026 20:25 Ответить
Тут в іншому питання - Київ захистили, у нас реально збили все, що летіло, а летіло значно більше, ніж на Львів, Франик і Тернопіль. Таке враження, що до західних регіонів ці дрони-перехоплювачі тупо не дійшли. Типу весь захист Києву влада дає...
показать весь комментарий
24.03.2026 20:44 Ответить
Поки всі готувались до міру і перегаворів рашисти клепали ракети і дрони. Рашисти хотіли сьогодні нанести по Україні безпрецидентний удар максимальною кількістю ракет і дронів. В тому числі по Україні мали ударити аж 6 ''цирконів''. Цікаво що це у рашистів було за загострення і чому сьогодні в центрі Київа наша влада зібрала кучу військових? Слава Богу ЗСУ випередили і завдали удару по пусковим цирконам і частково зірвали плани московської хунти
показать весь комментарий
24.03.2026 20:27 Ответить
Може Папа Римський пожертвує українцям на пару ракет до патріотів для захисту Бернардинського монастиря?
показать весь комментарий
24.03.2026 20:27 Ответить
Ви сі вчадили? Які на хєр санкції і хто їх вводитиме? Війна йде і в багатьох містах прилітає. А шахеду *****, чи то всесвітня спадщина чи курник.
показать весь комментарий
24.03.2026 20:32 Ответить
Ага..., на чергове бієнале запросять...😈
показать весь комментарий
24.03.2026 20:39 Ответить
Цікаво, коли по Кремлю прилетіло, кацапи скаржилися в ЮНЕСКО?
показать весь комментарий
24.03.2026 20:41 Ответить
 
 