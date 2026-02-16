Удар "Калибрами" по Львову: объявлено подозрение адмиралу и вице-адмиралу РФ, - Офис Генпрокурора

Офис Генпрокурора сообщил о подозрении командующему и начальнику штаба Черноморского флота РФ за ракетный удар по Львову 6 июля 2023 года. Атака повредила объекты в буферной зоне ЮНЕСКО и унесла жизни 9 мирных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Офиса Генпрокурора.

"О подозрении командующему и начальнику штаба Черноморского флота РФ - адмиралу и вице-адмиралу, которые, по данным следствия, организовали и спланировали атаку", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что удар нанесли крылатыми ракетами морского базирования 3М-14 "Калибр", запуск которых выполнялся с подводных и надводных кораблей Черноморского флота в Черном море. Одной из целей стала жилая застройка. Погибли 9 мирных жителей, а жилые дома, транспортные средства и другая гражданская инфраструктура подверглись значительным разрушениям.

Удар по исторической части Львова

В результате атаки пострадали 17 памятников архитектуры местного значения, расположенных в пределах буферной зоны объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Эти факты расследуются как нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск и устанавливаются другие представители военного и политического руководства РФ, причастные к подготовке и отдаче соответствующих приказов", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Атаки РФ на культурное наследие Украины

По имеющимся данным, с начала полномасштабной агрессии РФ повреждено 1685 объектов культурного наследия, в рамках соответствующих уголовных производств 16 лицам сообщено о подозрении. Установлено более 100 объектов культурного наследия из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, подвергшихся разрушениям или повреждениям, в частности 44 в Одессе, 59 во Львове, а также Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды в Харьковской области.

Прокуратура Украины продолжает системное документирование атак на гражданские объекты и культурное наследие, формируя доказательную базу для национальных судов и международных механизмов правосудия, чтобы привлечь к ответственности всех причастных.

