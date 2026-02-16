РУС
Удар "Калибрами" по Львову: объявлено подозрение адмиралу и вице-адмиралу РФ, - Офис Генпрокурора

Военное преступление во Львове: подозрение руководству Черноморского флота РФ

Офис Генпрокурора сообщил о подозрении командующему и начальнику штаба Черноморского флота РФ за ракетный удар по Львову 6 июля 2023 года. Атака повредила объекты в буферной зоне ЮНЕСКО и унесла жизни 9 мирных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Офиса Генпрокурора.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"О подозрении командующему и начальнику штаба Черноморского флота РФ - адмиралу и вице-адмиралу, которые, по данным следствия, организовали и спланировали атаку", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что удар нанесли крылатыми ракетами морского базирования 3М-14 "Калибр", запуск которых выполнялся с подводных и надводных кораблей Черноморского флота в Черном море. Одной из целей стала жилая застройка. Погибли 9 мирных жителей, а жилые дома, транспортные средства и другая гражданская инфраструктура подверглись значительным разрушениям.

Удар по исторической части Львова

В результате атаки пострадали 17 памятников архитектуры местного значения, расположенных в пределах буферной зоны объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЮНЕСКО проводит техническую оценку повреждений Киево-Печерской лавры и Одесской астрономической обсерватории после атак РФ

"Эти факты расследуются как нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск и устанавливаются другие представители военного и политического руководства РФ, причастные к подготовке и отдаче соответствующих приказов", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Атаки РФ на культурное наследие Украины

По имеющимся данным, с начала полномасштабной агрессии РФ повреждено 1685 объектов культурного наследия, в рамках соответствующих уголовных производств 16 лицам сообщено о подозрении. Установлено более 100 объектов культурного наследия из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, подвергшихся разрушениям или повреждениям, в частности 44 в Одессе, 59 во Львове, а также Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды в Харьковской области.

Прокуратура Украины продолжает системное документирование атак на гражданские объекты и культурное наследие, формируя доказательную базу для национальных судов и международных механизмов правосудия, чтобы привлечь к ответственности всех причастных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ сообщила о подозрении 5 рашистам, которые командовали ракетным ударом по объектам ЮНЕСКО во Львове. ФОТО

+2
Прийде час і всі будуть відповідати.
16.02.2026 13:06 Ответить
16.02.2026 13:06 Ответить
+1
Так а чого морди замазали???

16.02.2026 13:46 Ответить
16.02.2026 13:46 Ответить
+1
що, навіть єрмак?
16.02.2026 13:52 Ответить
16.02.2026 13:52 Ответить
Прийде час і всі будуть відповідати.
16.02.2026 13:06 Ответить
16.02.2026 13:06 Ответить
що, навіть єрмак?
16.02.2026 13:52 Ответить
16.02.2026 13:52 Ответить
Ага.
16.02.2026 14:03 Ответить
16.02.2026 14:03 Ответить
час сам ніколи не приходить,як і хліб до Вашого столу сам не прийде, За злочинцями потрібно приходити
16.02.2026 14:08 Ответить
16.02.2026 14:08 Ответить
Час йде не залежно ні від чого. Раша зрозуміє, що обісреться, вже цього тижня.
16.02.2026 14:11 Ответить
16.02.2026 14:11 Ответить
Час .частинка вічності. "ВИ КАЖЕТЕ ЧАС ІДЕ? НЕ МУДРІ.ЦЕ ПРОХОДИТЕ ВИ" (Талмуд)
16.02.2026 14:20 Ответить
16.02.2026 14:20 Ответить
Пофіг мені талмуд. Я знаю і без талмуду що час є енергія і його, теоретично, можна навіть повернути назад. Читай розумні книжки замість талмуду і будеш знати. Час є енергія і одночасно ілюзія я і ти, і все що тебе оточує.
16.02.2026 14:26 Ответить
16.02.2026 14:26 Ответить
Читай мудрі книжки, тоді будеш знати і про ілюзію і про час і про (теоретично і ілюзорно Ти не) народився...
16.02.2026 14:32 Ответить
16.02.2026 14:32 Ответить
Ти мені не платиш щоб я тебе вчив і пояснював. Ще раз: - читай розумні книжки і будеш знати. Ти і світ навколо тебе ілюзія. Одна частина так званої реальності. Як на піаніно є декілька октав (я не музикант) так і ми спраймаємо тільки одну октаву частот, а можемо сприймати 49 зі спеціальною підготовкою. Але таких людей менше як пальців на одній руці. Всі інші октави реальності ми називаємо паралельними світами. Вони дійсно пралельні і реальні. Один в одному, як шари цибулі.
16.02.2026 14:44 Ответить
16.02.2026 14:44 Ответить
Так а чого морди замазали???

16.02.2026 13:46 Ответить
16.02.2026 13:46 Ответить
це соколов - командувач чф рф
16.02.2026 13:51 Ответить
16.02.2026 13:51 Ответить


це романов - начальник штабу чф рф
16.02.2026 13:54 Ответить
16.02.2026 13:54 Ответить
Толерантные вы наши, а клички этих псов сообщить?
показать весь комментарий
16.02.2026 14:46 Ответить
різниця між розумним і мудрим ??? Сперечатися не варто.
показать весь комментарий
16.02.2026 15:15 Ответить
 
 