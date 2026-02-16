Удар "Калібрами" по Львову: оголошено підозру адміралу і віцеадміралу РФ, - Офіс Генпрокурора
Офіс Генпрокурора повідомив про підозру командувачу та начальнику штабу Чорноморського флоту РФ за ракетний удар по Львову 6 липня 2023 року. Атака пошкодила об’єкти в буферній зоні ЮНЕСКО та забрала життя 9 мирних жителів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Офісу Генпрокурора.
"Про підозру командувачу та начальнику штабу Чорноморського флоту РФ - адміралу та віцеадміралу, які, за даними слідства, організували і спланували атаку", - йдеться в повідомленні.
Слідство встановило, що удар здійснили крилатими ракетами морського базування 3М-14 "Калібр", запуск яких виконувався з підводних і надводних кораблів Чорноморського флоту у Чорному морі. Однією з цілей стала житлова забудова. Загинули 9 мирних мешканців, а житлові будинки, транспортні засоби та інша цивільна інфраструктура зазнали значних руйнувань.
Удар по історичній частині Львова
Внаслідок атаки постраждали 17 пам’яток архітектури місцевого значення, розташованих у межах буферної зони об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
"Ці факти розслідуються як порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук та встановлюються інші представники військового і політичного керівництва РФ, причетні до підготовки й віддання відповідних наказів", - зазначили в Офісі Генпрокурора.
Атаки РФ на культурну спадщину України
За наявними даними, від початку повномасштабної агресії РФ пошкоджено 1685 об’єктів культурної спадщини, у межах відповідних кримінальних проваджень 16 особам повідомлено про підозру. Встановлено понад 100 об’єктів культурної спадщини зі Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що зазнали руйнувань або пошкоджень, зокрема 44 в Одесі, 59 у Львові, а також Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди на Харківщині.
Прокуратура України продовжує системне документування атак на цивільні об’єкти та культурну спадщину, формуючи доказову базу для національних судів і міжнародних механізмів правосуддя, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це романов - начальник штабу чф рф