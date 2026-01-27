ЮНЕСКО проводить технічну оцінку пошкоджень Києво-Печерської лаври та Одеської астрономічної обсерваторії після атак РФ

ЮНЕСКО розпочало технічну оцінку шкоди, завданої російськими масованими обстрілами двом об’єктам культурної спадщини в Україні - Одеській астрономічній обсерваторії та Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра".

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

Обидва об’єкти перебувають під міжнародним захистом ЮНЕСКО. Питання оцінки пошкоджень обговорили під час зустрічі заступниці міністра закордонних справ, голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Мар’яни Беци з керівницею Офісу ЮНЕСКО в Україні К’ярoю Децці Бардескі.

К’ярa Децці Бардескі заявила про початок технічної експертизи та моніторингу пошкоджень Одеської астрономічної обсерваторії, яка має статус об’єкта під тимчасовим посиленим захистом відповідно до Гаазької конвенції 1954 року та Другого протоколу 1999 року.

Також ЮНЕСКО проводить технічну оцінку шкоди, завданої об’єктам Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", які постраждали внаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії на Київ у ніч проти 24 січня 2026 року.

За даними Міністерства культури, з початку повномасштабної війни Росія пошкодила 1640 пам’яток культурної спадщини України.

"Злочини проти культури залишаються складовою воєнної стратегії Росії, а документування шкоди та міжнародна експертиза ЮНЕСКО є критично важливими як для відновлення постраждалих об’єктів, так і для притягнення агресора до відповідальності", - наголосила Марʼяна Беца.

Що передувало?

24 січня об’єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" зазнали пошкоджень унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на Київ.

26 січня внаслідок російських атак в Одесі пошкоджено будівлю астрономічної обсерваторії.

