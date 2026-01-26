Унаслідок атаки РФ пошкоджені об’єкти Києво-Печерської лаври

У ніч проти 24 січня об’єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнали пошкоджень унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на Київ.

Про це повідомив генеральний директор заповідника Максим Остапенко у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, це перший випадок з часів Другої світової війни, коли об’єкти Києво-Печерської лаври зазнали уражень унаслідок військових дій.

"Вперше з часів Другої світової війни, внаслідок військових дій було уражено обʼєкт Києво-Печерської лаври. Кожного разу за цим стоїть Москва, як це було в 1918 році; як це було, коли за наказом із Москви було підірвано Успенський собор в 1941, і за наказом із Москви зараз "Шахеди" і ракети летять по Києву, і в тому числі, завдають шкоду тепер уже і Києво-Печерській лаврі".

Зазначається, що пошкоджень зазнали корпус №66 - вхідна частина до комплексу Дальніх печер, а також корпус №67 - Аннозачатіївська церква. Вибуховою хвилею вибито частину вікон і дверей, у багатьох місцях пошкоджено фрагменти штукатурного оздоблення.

Водночас Остапенко наголосив, що самі печери не постраждали. За його словами, це перший випадок безпосереднього пошкодження об’єктів Лаври внаслідок вибуху повітряної цілі - раніше фіксувалися лише ушкодження від шрапнелі або знаходили залишки збитих об’єктів.

Також генеральний директор повідомив, що через відключення електроенергії не спрацював сейсмічний датчик, що не дозволяє наразі визначити вплив вибуху на об’єкти заповідника.

"На місці працювали фахівці Заповідника і Національної поліції. Сьогодні проведемо детальне технічне обстеження й одразу почнемо відновлення та консервацію", - написала віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна.

Бережна зазначила, що щоразу після пошкоджень культурних памʼяток, Мінкультури забезпечує координацію дій із профільними службами для збереження та захисту об’єктів культурної спадщини, зокрема, усі пошкодження ретельно фіксуємо, щоб якнайшвидше перейти до фахового обстеження й відновлювальних робіт

"Цього року Лавра відзначає 975-річчя. І саме зараз по ній б’ють російські ракети. Світ має знати: це війна не лише проти України. Це війна проти світової культури", - заявила віцепремʼєр.

Обстріл Києва 24 січня

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.

На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.

Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.

