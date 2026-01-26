В результате атаки РФ повреждены объекты Киево-Печерской лавры

В ночь на 24 января объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, были повреждены в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на Киев.

Об этом сообщил генеральный директор заповедника Максим Остапенко в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это первый случай со времен Второй мировой войны, когда объекты Киево-Печерской лавры подверглись поражениям в результате военных действий.

"Впервые со времен Второй мировой войны в результате военных действий был поврежден объект Киево-Печерской лавры. Каждый раз за этим стоит Москва, как это было в 1918 году; как это было, когда по приказу из Москвы был взорван Успенский собор в 1941 году, и по приказу из Москвы сейчас "Шахеды" и ракеты летят по Киеву, и в том числе, наносят ущерб теперь уже и Киево-Печерской лавре".

Отмечается, что повреждения получили корпус №66 - входная часть в комплекс Дальних пещер, а также корпус №67 - Аннозачатиевская церковь. Взрывной волной выбита часть окон и дверей, во многих местах повреждены фрагменты штукатурной отделки.

В то же время Остапенко подчеркнул, что сами пещеры не пострадали. По его словам, это первый случай непосредственного повреждения объектов Лавры в результате взрыва воздушной цели - ранее фиксировались только повреждения от шрапнели или находили остатки сбитых объектов.

Также генеральный директор сообщил, что из-за отключения электроэнергии не сработал сейсмический датчик, что не позволяет пока определить влияние взрыва на объекты заповедника.

"На месте работали специалисты заповедника и Национальной полиции. Сегодня проведем детальное техническое обследование и сразу начнем восстановление и консервацию", - написала вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Татьяна Бережная.

Бережная отметила, что каждый раз после повреждений культурных памятников, Минкультуры обеспечивает координацию действий с профильными службами для сохранения и защиты объектов культурного наследия, в частности, все повреждения тщательно фиксируем, чтобы как можно быстрее перейти к профессиональному обследованию и восстановительным работам

"В этом году Лавра отмечает 975-летие. И именно сейчас по ней бьют российские ракеты. Мир должен знать: это война не только против Украины. Это война против мировой культуры", - заявила вице-премьер.

Обстрел Киева 24 января

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.

Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.

Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

