Почти 90 вражеских обстрелов за сутки зафиксировано в Сумской области: 7 пострадавших, среди них 2 детей

В течение суток, с утра 25 января до утра 26 января 2026 года, российские войска осуществили почти 90 обстрелов по 36 населенным пунктам в 18 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

О ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на утро 26 января рассказали в ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие

В результате российских обстрелов территории области за сутки есть пострадавшие среди мирных жителей.

  • В Середино-Будской громаде в результате удара БПЛА по жилому дому пострадали 59-летняя женщина и двое ее внуков – дети 8 и 11 лет.
  • В Зноб-Новгородской громаде в результате атаки БПЛА травмирован 52-летний мужчина.
  • В Садовской громаде в результате попадания вражеского дрона пострадал 36-летний мужчина.
  • В Охтырской громаде в результате попадания БПЛА в дом пострадала 48-летняя женщина.
  • В Есманьской громаде в результате попадания вражеского дрона пострадала 60-летняя женщина.

Разрушения

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад: Сумская, Садовская, Бездрицкая, Нижнесыроватская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Краснопольская, Глуховская, Шалигинская, Есманьская, Хутор-Михайловская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Путивльская, Новослободская, Ахтырская, Великописаревская.

Враг применял артиллерию, минометы, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Сумской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частный жилой дом, частный легковой автомобиль;
  • в Середино-Будской громаде поврежден частный жилой дом, объект гражданской инфраструктуры;
  • в Бездрицкой громаде повреждены частные домовладения;
  • в Нижнесыроватской громаде уничтожен частный жилой дом, повреждены частные жилые дома;
  • в Зноб-Новгородской громаде повреждены нежилые помещения и автомобиль;
  • в Ахтырской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частные жилые дома, хозяйственные постройки, автомобиль;
  • в Путивльской громаде повреждены помещение учебного заведения, частные жилые дома;
  • в Есманьской громаде уничтожены частные жилые дома.

