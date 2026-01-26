Майже 90 ворожих обстрілів за добу зафіксовано на Сумщині: 7 постраждалих, серед них 2 дітей

Протягом доби, з ранку 25 січня до ранку 26 січня 2026 року, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 36 населених пунктах у 18 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Про безпекову ситуацію в Сумській області станом на ранок 26 січня розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалі

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів.

У Середино-Будській громаді внаслідок удару БпЛА по житловому будинку постраждали 59-річна жінка та двоє її онуків – діти 8 і 11 років.

У Зноб-Новгородській громаді в результаті атаки БпЛА травмований 52-річний чоловік.

У Садівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона постраждав 36-річний чоловік.

В Охтирській громаді внаслідок влучання БпЛА в будинок постраждала 48-річна жінка.

В Есманьській громаді внаслідок влучання ворожого дрона постраждала 60-річна жінка.

Руйнування

Під ударами ворога були населені пункти таких громад: Сумська, Садівська, Бездрицька, Нижньосироватська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Путивльська, Новослобідська, Охтирська, Великописарівська.

Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок, приватний легковий автомобіль;

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Бездрицькій громаді пошкоджено приватні домоволодіння;

у Нижньосироватській громаді знищено приватний житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено нежитлове приміщення та автомобіль;

в Охтирській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки, господарчі споруди, автомобіль;

у Путивльській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу, приватні житлові будинки;

в Есманьській громаді знищено приватні житлові будинки.

