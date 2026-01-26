Обстріли Херсонщини: внаслідок атаки росіян 1 людина загинула, пошкоджені десятки будинків
Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є загиблі.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Атаковані населені пункти
Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Томина Балка, Борозенське, Дудчани, Суханове, Інгулець, Антонівка, Софіївка, Придніпровське, Кізомис, Білозерка, Новорайськ, Янтарне, Дніпровське, Велетенське, Розлив, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Берислав, Бургунка, Зміївка, Козацьке, Львове, Микільське, Одрадокам'янка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.
Куди били росіяни?
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 4 приватні будинки.Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопровід та приватний гараж.
Через російську агресію 1 людина загинула.
Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 1 людину.
