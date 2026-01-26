Российские войска за сутки 42 раза обстреляли Черниговскую область: среди целей были объекты связи
За прошедшие сутки, 25 января, российские войска 42 раза обстреляли Черниговскую область, прогремело 56 взрывов. Среди целей были объекты связи и гражданская инфраструктура.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наначальника Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.
Зафиксировано несколько попаданий в городе Семеновка. По словам Чауса, российские войска атаковали город дронами типа "Молния" и FPV-дронами.
В результате обстрелов в Семеновке повреждены жилые дома, автомобили и линия электропередач.
"Также мишенью являются объекты связи на границе", - написал Чаус.
Кроме этого, вечером российские войска повторно нанесли удар дронами-камикадзе типа "Герань" по сельскохозяйственному кооперативу в одном из сел Черниговского района. Огнем уничтожено административное помещение, повреждены ангар для хранения кукурузы и семян подсолнечника, а также трактор.
Также Чаус сообщил, что за неделю силы ПВО уничтожили над Черниговской областью 335 вражеских дронов.
