Российские войска за сутки 42 раза обстреляли Черниговскую область: среди целей были объекты связи

За прошедшие сутки, 25 января, российские войска 42 раза обстреляли Черниговскую область, прогремело 56 взрывов. Среди целей были объекты связи и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наначальника Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

Зафиксировано несколько попаданий в городе Семеновка. По словам Чауса, российские войска атаковали город дронами типа "Молния" и FPV-дронами.

В результате обстрелов в Семеновке повреждены жилые дома, автомобили и линия электропередач.

"Также мишенью являются объекты связи на границе", - написал Чаус.

Кроме этого, вечером российские войска повторно нанесли удар дронами-камикадзе типа "Герань" по сельскохозяйственному кооперативу в одном из сел Черниговского района. Огнем уничтожено административное помещение, повреждены ангар для хранения кукурузы и семян подсолнечника, а также трактор.

Также Чаус сообщил, что за неделю силы ПВО уничтожили над Черниговской областью 335 вражеских дронов.

