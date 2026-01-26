Российские войска за сутки 42 раза обстреляли Черниговскую область: среди целей были объекты связи

За прошедшие сутки, 25 января, российские войска 42 раза обстреляли Черниговскую область, прогремело 56 взрывов. Среди целей были объекты связи и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наначальника Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

Фото: Начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус

Зафиксировано несколько попаданий в городе Семеновка. По словам Чауса, российские войска атаковали город дронами типа "Молния" и FPV-дронами.

В результате обстрелов в Семеновке повреждены жилые дома, автомобили и линия электропередач.

"Также мишенью являются объекты связи на границе", - написал Чаус.

Кроме этого, вечером российские войска повторно нанесли удар дронами-камикадзе типа "Герань" по сельскохозяйственному кооперативу в одном из сел Черниговского района. Огнем уничтожено административное помещение, повреждены ангар для хранения кукурузы и семян подсолнечника, а также трактор.

Обстрелы Черниговской области 25 января
Фото: Начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус

Также Чаус сообщил, что за неделю силы ПВО уничтожили над Черниговской областью 335 вражеских дронов.

Без участі коригувальників та дорозвідки, такі дії московитів не обходяться!! Безкарність коригувальників та отих, єрмаків+кабміндічів, упродовж 4 років стефанчуком-зеленським-шмигалем-свириденко, призводить до смертей Українців!!
показать весь комментарий
26.01.2026 11:35 Ответить
Користуються орки тим, що зеленський нічого не знає, а так би він з кабміндічами і шмигалем та свириденко, дав би мабуть, їм відсіч?!?
Стефанчуки з аброхаміям, можуть язиками це засвідчити!!
показать весь комментарий
26.01.2026 11:39 Ответить
 
 