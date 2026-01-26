Взрывы прогремели в оккупированном Луганске, жители говорят о перебоях со светом, - СМИ

Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы, у жителей перебои с электричеством.

Так, жители Каменногородского района на севере города наблюдают черный дым.

В соцсетях пишут о возможном попадании в объект критической инфраструктуры. Некоторые жители оккупированного города говорят о перебоях в электроснабжении.

Ранее мониторинговые каналы писали, что в оккупированном Луганске объявлена воздушная тревога, слышались взрывы, работала ПВО.

