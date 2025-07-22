Оккупанты массово отбирают квартиры в Луганске по фейковому "закону", - ЦНС
Во временно оккупированном Луганске российская администрация начала массовый отбор жилья у местных жителей.
Об этом информирует Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, рейдерство проводится на основе так называемого "федерального закона", по которому владельцев заставляют подтвердить свои права на имущество в течение 30 дней - лично, с российским паспортом. В случае отсутствия документов жилье признается "бесхозным" и переходит в собственность оккупационных властей.
О таких случаях уже сообщают жители улиц Павла Ткаченко, Энтузиастов, Самойлова, а также квартала Героев Сталинграда.
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+3 Гарик Неинженер #483733
показать весь комментарий22.07.2025 17:32 Ответить Ссылка
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Вы, или уже мобилизовались, или вам похер на брошенные квартиры
а вам?
"Вам похер на чужие брошенные квартиры".
Я бросил две.
Вы что то из себя представляете?
Может государству Украина похер на вам?
Так и живёте независимо друг от друга
хатамизбам. А те хто о талонах не думал и выехал в Украину лишились номинальной собственности.
Азохенвей.
чи, може сбу і там обшук проведе?
За добросовісно сплачені квартири які були захоплені рейдерами люди судяться роками!
Деякі судді своїми рішеннями реалізовують шахрайські схеми, та оплачені Майнові права на квартири визнають не за інвесторами, а за третіми особами та здійснюють посібництво у заволодінні квартир шахраями. Зокрема схема заволодіння квартир третіми особами налагоджена у Подільськоу районі та суді м. Києва, у т.ч. за участі голови Подільсього суду, Ларіонова Наталія Миколаївна, та підтимана колегією судей Київського апеляційного суду Ратнікова В.М., Борисова О.В. Левенець Б.Б., які закрили очі на ряд очевидних підроблених документів наданих шахраями, та 100 % оплачені Майнові права на квартиру визнали не за покупцем, а за третіми особами, які на момент оплати Майнових прав покупцями не існували навіть як юридидна особа!
Група ошуканих покупців квартир https://www.facebook.com/groups/561517177370557
Скажите, лугандоны напоролись на то за что боролись. Так?
Жители Каховки, Мелитополя Геничевска и Курахово тоже получили по их заслугам?