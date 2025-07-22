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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты массово отбирают квартиры в Луганске по фейковому "закону", - ЦНС

жилье

Во временно оккупированном Луганске российская администрация начала массовый отбор жилья у местных жителей.

Об этом информирует Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, рейдерство проводится на основе так называемого "федерального закона", по которому владельцев заставляют подтвердить свои права на имущество в течение 30 дней - лично, с российским паспортом. В случае отсутствия документов жилье признается "бесхозным" и переходит в собственность оккупационных властей.

О таких случаях уже сообщают жители улиц Павла Ткаченко, Энтузиастов, Самойлова, а также квартала Героев Сталинграда.

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Автор: 

жилье (911) Луганск (3170) Центр национального сопротивления (592) Луганская область (6528) Луганский район (9)


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Топ комментарии
+3
Нах сходи ,черт рашистский
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22.07.2025 17:32 Ответить
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Давно пора!
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22.07.2025 17:30 Ответить
Нах сходи ,черт рашистский
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22.07.2025 17:32 Ответить
тю. а що ви думали? з лугандонії виїхали мільйони людей, звісно що там стоять квартири в яких ніхто не живе роками. хто хоче щоб це лядство припинилося - мобілізуйтесь і відвойовуйте. іншого варіанта немає.
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22.07.2025 17:34 Ответить
Вы даете совет, как нам притинити це лядство.
Вы, или уже мобилизовались, или вам похер на брошенные квартиры
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22.07.2025 18:23 Ответить
мені "похер на брошенные квартиры".
а вам?
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22.07.2025 18:24 Ответить
Можно вас поправить?
"Вам похер на чужие брошенные квартиры".
Я бросил две.
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22.07.2025 18:35 Ответить
так, мені також "похер на чужие брошенные квартиры".
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22.07.2025 18:37 Ответить
И это верно.
Вы что то из себя представляете?
Может государству Украина похер на вам?
Так и живёте независимо друг от друга
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22.07.2025 18:50 Ответить
Азохенвей! Чуваки думали шо їм кацапи будуть видавать талони на усілєнноє пітаніє, а тут така засада! Хоча може це Правий Сектор провокації влаштовує?
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22.07.2025 17:39 Ответить
Оте чуваки, шо думали о талонах на питание, давно показали российские паспорта и живут по своим хатам избам. А те хто о талонах не думал и выехал в Украину лишились номинальной собственности.
Азохенвей.
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22.07.2025 18:27 Ответить
цнс, точно не бреше?
чи, може сбу і там обшук проведе?
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22.07.2025 17:46 Ответить
У Києві рейдери захоплюють та відбирають квартири у недобудовах не гірше ніж у Луганську!
За добросовісно сплачені квартири які були захоплені рейдерами люди судяться роками!
Деякі судді своїми рішеннями реалізовують шахрайські схеми, та оплачені Майнові права на квартири визнають не за інвесторами, а за третіми особами та здійснюють посібництво у заволодінні квартир шахраями. Зокрема схема заволодіння квартир третіми особами налагоджена у Подільськоу районі та суді м. Києва, у т.ч. за участі голови Подільсього суду, Ларіонова Наталія Миколаївна, та підтимана колегією судей Київського апеляційного суду Ратнікова В.М., Борисова О.В. Левенець Б.Б., які закрили очі на ряд очевидних підроблених документів наданих шахраями, та 100 % оплачені Майнові права на квартиру визнали не за покупцем, а за третіми особами, які на момент оплати Майнових прав покупцями не існували навіть як юридидна особа!
Група ошуканих покупців квартир https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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22.07.2025 18:30 Ответить
Даунбассери і лугандони, а шо ви хотіли? Хто кукурікав : путен прийди, путен введи. путен прийшов і ввів. Збулась мрія лугандонських і даунбасських колаборантів. Так шо жеріть ложками руский мір, не обляпайтесь. Зверніть увагу, як люди відстояли Київ і північні області, що ***** з переляку обвсралося і втекло. А що мішало так само відстояти Маріуполь? Так що тепер не нийте і не розмазуйте соплі по вашій продажній морді. За що боролись на то і напоролись. Вам тепер життя при Україні раєм здасться.
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22.07.2025 18:43 Ответить
Котик, побрили выехавших из Лугандонии. Тех кто не смог в 30-ти дневный срок показать российскую ксиву.
Скажите, лугандоны напоролись на то за что боролись. Так?
Жители Каховки, Мелитополя Геничевска и Курахово тоже получили по их заслугам?
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22.07.2025 18:57 Ответить
 
 