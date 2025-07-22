Оккупанты массово отбирают квартиры в Луганске по фейковому "закону", - ЦНС

Во временно оккупированном Луганске российская администрация начала массовый отбор жилья у местных жителей.

Об этом информирует Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, рейдерство проводится на основе так называемого "федерального закона", по которому владельцев заставляют подтвердить свои права на имущество в течение 30 дней - лично, с российским паспортом. В случае отсутствия документов жилье признается "бесхозным" и переходит в собственность оккупационных властей.

О таких случаях уже сообщают жители улиц Павла Ткаченко, Энтузиастов, Самойлова, а также квартала Героев Сталинграда.

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