УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12169 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
1 117 12

Окупанти масово відбирають квартири в Луганську за фейковим "законом", - ЦНС

житло

У тимчасово окупованому Луганську російська адміністрація почала масове відбирання житла в місцевих мешканців.

Про це інформує Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, рейдерство проводиться на основі так званого "федерального закону", за яким власників примушують підтвердити свої права на майно протягом 30 днів - особисто, з російським паспортом. У разі відсутності документів житло визнається "безхазяйним" і переходить у власність окупаційної влади.

Про такі випадки вже повідомляють мешканці вулиць Павла Ткаченка, Ентузіастів, Самойлова, а також кварталу Героїв Сталінграда.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Портрет Кадирова повісили на набережній окупованого Севастополя разом із зображеннями радянських героїв часів Другої світової війни. ВIДЕО

Автор: 

житло (1109) Луганськ (582) Центр національного спротиву (842) Луганська область (4912) Луганський район (9)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давно пора!
показати весь коментар
22.07.2025 17:30 Відповісти
Нах сходи ,черт рашистский
показати весь коментар
22.07.2025 17:32 Відповісти
тю. а що ви думали? з лугандонії виїхали мільйони людей, звісно що там стоять квартири в яких ніхто не живе роками. хто хоче щоб це лядство припинилося - мобілізуйтесь і відвойовуйте. іншого варіанта немає.
показати весь коментар
22.07.2025 17:34 Відповісти
Вы даете совет, как нам притинити це лядство.
Вы, или уже мобилизовались, или вам похер на брошенные квартиры
показати весь коментар
22.07.2025 18:23 Відповісти
мені "похер на брошенные квартиры".
а вам?
показати весь коментар
22.07.2025 18:24 Відповісти
Можно вас поправить?
"Вам похер на чужие брошенные квартиры".
Я бросил две.
показати весь коментар
22.07.2025 18:35 Відповісти
так, мені також "похер на чужие брошенные квартиры".
показати весь коментар
22.07.2025 18:37 Відповісти
Азохенвей! Чуваки думали шо їм кацапи будуть видавать талони на усілєнноє пітаніє, а тут така засада! Хоча може це Правий Сектор провокації влаштовує?
показати весь коментар
22.07.2025 17:39 Відповісти
Оте чуваки, шо думали о талонах на питание, давно показали российские паспорта и живут по своим хатам избам. А те хто о талонах не думал и выехал в Украину лишились номинальной собственности.
Азохенвей.
показати весь коментар
22.07.2025 18:27 Відповісти
цнс, точно не бреше?
чи, може сбу і там обшук проведе?
показати весь коментар
22.07.2025 17:46 Відповісти
У Києві рейдери захоплюють та відбирають квартири у недобудовах не гірше ніж у Луганську!
За добросовісно сплачені квартири які були захоплені рейдерами люди судяться роками!
Деякі судді своїми рішеннями реалізовують шахрайські схеми, та оплачені Майнові права на квартири визнають не за інвесторами, а за третіми особами та здійснюють посібництво у заволодінні квартир шахраями. Зокрема схема заволодіння квартир третіми особами налагоджена у Подільськоу районі та суді м. Києва, у т.ч. за участі голови Подільсього суду, Ларіонова Наталія Миколаївна, та підтимана колегією судей Київського апеляційного суду Ратнікова В.М., Борисова О.В. Левенець Б.Б., які закрили очі на ряд очевидних підроблених документів наданих шахраями, та 100 % оплачені Майнові права на квартиру визнали не за покупцем, а за третіми особами, які на момент оплати Майнових прав покупцями не існували навіть як юридидна особа!
Група ошуканих покупців квартир https://www.facebook.com/groups/561517177370557
показати весь коментар
22.07.2025 18:30 Відповісти
Даунбассери і лугандони, а шо ви хотіли? Хто кукурікав : путен прийди, путен введи. путен прийшов і ввів. Збулась мрія лугандонських і даунбасських колаборантів. Так шо жеріть ложками руский мір, не обляпайтесь. Зверніть увагу, як люди відстояли Київ і північні області, що ***** з переляку обвсралося і втекло. А що мішало так само відстояти Маріуполь? Так що тепер не нийте і не розмазуйте соплі по вашій продажній морді. За що боролись на то і напоролись. Вам тепер життя при Україні раєм здасться.
показати весь коментар
22.07.2025 18:43 Відповісти
 
 