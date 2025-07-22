Окупанти масово відбирають квартири в Луганську за фейковим "законом", - ЦНС

У тимчасово окупованому Луганську російська адміністрація почала масове відбирання житла в місцевих мешканців.

Про це інформує Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, рейдерство проводиться на основі так званого "федерального закону", за яким власників примушують підтвердити свої права на майно протягом 30 днів - особисто, з російським паспортом. У разі відсутності документів житло визнається "безхазяйним" і переходить у власність окупаційної влади.

Про такі випадки вже повідомляють мешканці вулиць Павла Ткаченка, Ентузіастів, Самойлова, а також кварталу Героїв Сталінграда.

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