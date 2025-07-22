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Окупанти масово відбирають квартири в Луганську за фейковим "законом", - ЦНС
У тимчасово окупованому Луганську російська адміністрація почала масове відбирання житла в місцевих мешканців.
Про це інформує Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, рейдерство проводиться на основі так званого "федерального закону", за яким власників примушують підтвердити свої права на майно протягом 30 днів - особисто, з російським паспортом. У разі відсутності документів житло визнається "безхазяйним" і переходить у власність окупаційної влади.
Про такі випадки вже повідомляють мешканці вулиць Павла Ткаченка, Ентузіастів, Самойлова, а також кварталу Героїв Сталінграда.
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Вы, или уже мобилизовались, или вам похер на брошенные квартиры
а вам?
"Вам похер на чужие брошенные квартиры".
Я бросил две.
хатамизбам. А те хто о талонах не думал и выехал в Украину лишились номинальной собственности.
Азохенвей.
чи, може сбу і там обшук проведе?
За добросовісно сплачені квартири які були захоплені рейдерами люди судяться роками!
Деякі судді своїми рішеннями реалізовують шахрайські схеми, та оплачені Майнові права на квартири визнають не за інвесторами, а за третіми особами та здійснюють посібництво у заволодінні квартир шахраями. Зокрема схема заволодіння квартир третіми особами налагоджена у Подільськоу районі та суді м. Києва, у т.ч. за участі голови Подільсього суду, Ларіонова Наталія Миколаївна, та підтимана колегією судей Київського апеляційного суду Ратнікова В.М., Борисова О.В. Левенець Б.Б., які закрили очі на ряд очевидних підроблених документів наданих шахраями, та 100 % оплачені Майнові права на квартиру визнали не за покупцем, а за третіми особами, які на момент оплати Майнових прав покупцями не існували навіть як юридидна особа!
Група ошуканих покупців квартир https://www.facebook.com/groups/561517177370557