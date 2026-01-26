Вибухи пролунали в окупованому Луганську, жителі кажуть про перебої зі світлом, - ЗМІ

У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, у жителів перебої зі світлом.

Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, жителі Кам'янобрідського району на півночі міста спостерігають чорний дим.

Куди влучили?

У соцмережах пишуть про можливе влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Деякі жителі окупованого міста кажуть про перебої в електропостачанні.

Раніше моніторингові канали писали, що в окупованому Луганську оголошено повітряну тривогу, чули вибухи, працювала ППО.

