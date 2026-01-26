Новини Фото Обстріли Чернігівщини
Російські війська за добу 42 рази обстріляли Чернігівщину: серед цілей були об’єкти зв’язку

Минулої доби, 25 січня, російські війська 42 рази обстріляли Чернігівську область, пролунали 56 вибухів. Серед цілей були обʼєкти звʼязку та цивільна інфраструктура.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Фото: Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

Зафіксувано кілька влучань у місті Семенівка. За словами Чауса, російські війська атакували місто дронами типу "Молнія" та FPV-дронами.

Унаслідок обстрілів у Семенівці пошкоджені житлові будинки, автомобілі та лінія електропередач.

"Також мішень - обʼєкти звʼязку на прикордонні", - написав Чаус.

Окрім цього, увечері російські війська повторно вдарили дронами-камікадзе типу "Герань" по сільськогосподарському кооперативу в одному із сіл Чернігівського району. Вогнем знищене адміністративне приміщення, пошкоджені ангар для зберігання кукурудзи та насіння соняшнику, а також трактор.

Обстріли Чернігівщини 25 січня
Фото: Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

Також Чаус повідомив, що за тиждень сили ППО знищили над Чернігівщиною 335 ворожих дронів.

Без участі коригувальників та дорозвідки, такі дії московитів не обходяться!! Безкарність коригувальників та отих, єрмаків+кабміндічів, упродовж 4 років стефанчуком-зеленським-шмигалем-свириденко, призводить до смертей Українців!!
показати весь коментар
26.01.2026 11:35 Відповісти
Користуються орки тим, що зеленський нічого не знає, а так би він з кабміндічами і шмигалем та свириденко, дав би мабуть, їм відсіч?!?
Стефанчуки з аброхаміям, можуть язиками це засвідчити!!
показати весь коментар
26.01.2026 11:39 Відповісти
 
 