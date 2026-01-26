Из-за вражеских обстрелов Донетчины погибли 2 женщины, еще 4 человека получили ранения
В течение суток российские войска обстреливали населенные пункты Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 26 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Заповедном Шаховской громады повреждены 6 домов, в Золотом Колодезе - 5, в Торецком и Кучеревом Яре - по 1.
Краматорский район
В Николаевке повреждены многоэтажка и автомобиль. В Славянске повреждены многоэтажка, кафе, предприятие и 2 автомобиля. В Александровке повреждены админздание, склад и производственное помещение. В Дружковке 1 человек погиб и 3 ранены, повреждена инфраструктура; в Алексеево-Дружковке 1 человек погиб и 1 ранен.
Бахмутский район
В Резныковке Северской громады поврежден дом.
Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 53 человека, в том числе 22 ребенка.
