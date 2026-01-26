Через ворожі обстріли Донеччини загинули 2 жінки, ще 4 людини зазнали поранень
Упродовж доби російські війська били по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 26 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Заповідному Шахівської громади пошкоджено 6 будинків, у Золотому Колодязі - 5, у Торецькому та Кучеревому Яру - по 1.
Краматорський район
У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку і автомобіль. У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівку, кав'ярню, підприємство і 2 автівки. В Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю, склад і виробниче приміщення. У Дружківці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено інфраструктуру; в Олексієво-Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 53 людини, у тому числі 22 дитини.
