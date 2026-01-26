Через ворожі обстріли Донеччини загинули 2 жінки, ще 4 людини зазнали поранень

Упродовж доби російські війська били по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 26 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Покровський район

У Заповідному Шахівської громади пошкоджено 6 будинків, у Золотому Колодязі - 5, у Торецькому та Кучеревому Яру - по 1.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку і автомобіль. У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівку, кав'ярню, підприємство і 2 автівки. В Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю, склад і виробниче приміщення. У Дружківці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено інфраструктуру; в Олексієво-Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 53 людини, у тому числі 22 дитини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріли Херсонщини: внаслідок атаки росіян 1 людина загинула, пошкоджені десятки будинків









Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 90 ворожих обстрілів за добу зафіксовано на Сумщині: 7 постраждалих, серед них 2 дітей