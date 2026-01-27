ЮНЕСКО проводит техническую оценку повреждений Киево-Печерской лавры и Одесской астрономической обсерватории после атак РФ

ЮНЕСКО приступило к технической оценке ущерба, нанесенного российскими массированными обстрелами двум объектам культурного наследия в Украине - Одесской астрономической обсерватории и Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра".

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Оба объекта находятся под международной защитой ЮНЕСКО. Вопрос оценки повреждений обсудили во время встречи заместителя министра иностранных дел, председателя Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Марьяны Бецы с руководительницей Офиса ЮНЕСКО в Украине Кьярой Децци Бардески.

Кьяра Децци Бардески заявила о начале технической экспертизы и мониторинга повреждений Одесской астрономической обсерватории, которая имеет статус объекта под временной усиленной защитой в соответствии с Гаагской конвенцией 1954 года и Вторым протоколом 1999 года.

Также ЮНЕСКО проводит техническую оценку ущерба, нанесенного объектам Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", которые пострадали в результате массированной ракетно-дроновой атаки России на Киев в ночь на 24 января 2026 года.

По данным Министерства культуры, с начала полномасштабной войны Россия повредила 1640 памятников культурного наследия Украины.

"Преступления против культуры остаются составной частью военной стратегии России, а документирование ущерба и международная экспертиза ЮНЕСКО имеют критически важное значение как для восстановления пострадавших объектов, так и для привлечения агрессора к ответственности", - подчеркнула Марьяна Беца.

Что предшествовало?

24 января объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" были повреждены в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на Киев.

26 января в результате российских атак в Одессе повреждено здание астрономической обсерватории.

