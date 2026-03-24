Удар по історичному центру Львова: МЗС України закликає ЮНЕСКО до санкцій проти РФ
Міністерство закордонних справ України засудило атаку російських дронів по центральній частині Львова, внаслідок якої пошкоджено об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Про це повідомила пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.
Атака на культурний код людства
"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує черговий акт варварства і культурного злочину Російської Федерації проти України – цілеспрямовану атаку ударними безпілотниками по центральній частині Львова, що призвела до пошкодження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в межах ансамблю історичного центру Львова. Внаслідок влучання дронів у цивільну забудову в центрі Львова постраждали люди", - ідеться в повідомленні.
У МЗС зазначили, що цей напад є не лише воєнним злочином проти цивільних людей, а й прямою атакою на культурний код людства, який перебуває під міжнародним захистом.
Саме у Львові за підтримки міжнародних партнерів та ЮНЕСКО було відкрито перший в Україні Культурний хаб ЮНЕСКО. Цей центр був створений саме для того, щоб захищати, відновлювати та підтримувати українську культуру в часи війни.
"Вдаривши по серцю Львова, Росія продемонструвала варварську зневагу до зусиль міжнародної спільноти та самої організації ЮНЕСКО", - додали в МЗС.
Наголошуємо, що Росія продовжує системно порушувати Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.
Додаткові санкції проти РФ у сфері культури.
Закликаємо ЮНЕСКО та всіх міжнародних партнерів не обмежитися черговим висловленням занепокоєння. Агресор, який свідомо нищить світову спадщину в місті, де діє офіційний Культурний хаб організації, має бути позбавлений будь-якого впливу в міжнародних інституціях та понести суворе покарання.
Українські дипломати офіційно звертаються до Секретаріату ЮНЕСКО та країн-учасниць Комітету Всесвітньої спадщини з вимогою зафіксувати наслідки атаки та ініціювати додаткові санкції проти РФ у сфері культури.
"Ми висловлюємо щирі співчуття постраждалим мешканцям Львова та запевняємо, що кожен факт руйнування та пошкодження об'єктів всесвітнього значення історичного центру буде задокументований для притягнення держави-агресора та конкретних злочинців до відповідальності в національних та міжнародних юрисдикціях", - наголосили в МЗС.
"МЗС уже домовилося з експертами ЮНЕСКО про візит до Львова для фіксації руйнувань та оцінки завданої шкоди", - повідомив міністр Андрій Сибіга в ефірі телеканалу "Ми Україна".
"Росія не просто завдала удару по будівлях в центрі Львова. Це удар по всесвітній спадщині ЮНЕСКО. Удар безпосередньо по ЮНЕСКО як організації. Удар по всіх у світі, кому не байдужа культурна спадщина. Вимагаємо сильних реакцій", — заявив він.
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