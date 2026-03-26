Російські дрони пошкодили споруди та влучили у промисловий об’єкт на Полтавщині, — ОВА

У Полтавській області зранку зафіксували активність ворожих безпілотників, по яких працювали сили протиповітряної оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

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За його словами, із самого ранку над регіоном були виявлені ворожі дрони.

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Наслідки падіння уламків

Унаслідок падіння уламків БпЛА у Миргородському районі пошкоджено дві господарські споруди.

Також у Полтавському районі уламки безпілотника впали на територію приватного подвір’я.

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Влучання у промисловий об’єкт

Окрім цього, у Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого дрона у промисловий об’єкт.

Інформації про виникнення пожежі не надходило.

За попередніми даними, унаслідок атаки обійшлося без загиблих і травмованих.

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