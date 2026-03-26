Російські дрони пошкодили споруди та влучили у промисловий об’єкт на Полтавщині, — ОВА
У Полтавській області зранку зафіксували активність ворожих безпілотників, по яких працювали сили протиповітряної оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
За його словами, із самого ранку над регіоном були виявлені ворожі дрони.
Наслідки падіння уламків
Унаслідок падіння уламків БпЛА у Миргородському районі пошкоджено дві господарські споруди.
Також у Полтавському районі уламки безпілотника впали на територію приватного подвір’я.
Влучання у промисловий об’єкт
Окрім цього, у Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого дрона у промисловий об’єкт.
Інформації про виникнення пожежі не надходило.
За попередніми даними, унаслідок атаки обійшлося без загиблих і травмованих.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль