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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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Ворог ударив по промпідприємству на Миргородщині: є пошкодження

знищення російського безпілотника

Сьогодні, 8 березня, вночі та вранці ворожі БпЛА атакували одне з промислових підприємств у Миргородському районі на Полтавщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

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Під ударом промпідприємство

Як зазначається, є пошкодження виробничого обладнання. Усі служби працюють на місці.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - уточнив очільник області.

Більше інформації на цю мить невідомо.

Також читайте: РФ атакувала Полтавщину: внаслідок падіння уламків БпЛА травмовано людину, пошкоджено підприємство

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у ніч на неділю, 8 березня, російські безпілотники атакували українські міста.
  • За даними Повітряних сил, ворог атакував двома "Іскандерами" та 117 БпЛА, знешкоджено 98 дронів.

Також читайте: Рашисти вдарили по Полтавщині: пошкоджено об’єкти промислового підприємства

Автор: 

обстріл (34473) дрони (8433) Полтавська область (1401) Миргородський район (28)
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В моєму районі пи**ють
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08.03.2026 10:24 Відповісти
 
 