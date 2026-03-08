Ворог ударив по промпідприємству на Миргородщині: є пошкодження

Сьогодні, 8 березня, вночі та вранці ворожі БпЛА атакували одне з промислових підприємств у Миргородському районі на Полтавщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

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Під ударом промпідприємство

Як зазначається, є пошкодження виробничого обладнання. Усі служби працюють на місці.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - уточнив очільник області.

Більше інформації на цю мить невідомо.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч на неділю, 8 березня, російські безпілотники атакували українські міста.

За даними Повітряних сил, ворог атакував двома "Іскандерами" та 117 БпЛА, знешкоджено 98 дронів.

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