Ворог ударив по промпідприємству на Миргородщині: є пошкодження
Сьогодні, 8 березня, вночі та вранці ворожі БпЛА атакували одне з промислових підприємств у Миргородському районі на Полтавщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Під ударом промпідприємство
Як зазначається, є пошкодження виробничого обладнання. Усі служби працюють на місці.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", - уточнив очільник області.
Більше інформації на цю мить невідомо.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у ніч на неділю, 8 березня, російські безпілотники атакували українські міста.
- За даними Повітряних сил, ворог атакував двома "Іскандерами" та 117 БпЛА, знешкоджено 98 дронів.
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Олег Громико
показати весь коментар08.03.2026 10:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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