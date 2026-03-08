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Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили
У ніч на неділю, 8 березня, російські безпілотники атакують українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
- Ворожі БпЛА у напрямку Харкова з півночі, - повідомлялося о 22:07.
- БпЛА на Дніпро з півдня та південного сходу, - повідомлялося о 22:39.
- БпЛА у напрямку Південне/Чорноморське з Чорного моря, - повідомлялося о 22:52.
- Декілька ворожих БпЛА у напрямку Сергіївка/Затока, - повідомлялося о 22:53.
- БпЛА у напрямку Очакова з Чорного моря, - повідомлялося о 00:42.
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Нам не можна втратити допомогу Європи. Втрата допомоги Європи буде мати наслідком зникнення України з карти світу. Але Портрет вперто і свідомо намагається ускладнити стан України.
Заяви генерала Залужного це попередження. Попередження про те, що мовчки слухати брехню і хамство банкової він більше не буде.
Не встиг офіс Портрета трохи оговтатись від інтерв'ю «Associated Press», як Портрету знову прилетіло. І знову з Європи. Точніше, з Британських островів.
Газета «The Guardian» оприлюднила велику статтю про події перед початком війни. І в котрий раз повторили - Портрет попереджали про вторгнення десятки разів.
А чи відомо Вам, що, за визначенням, за інтелектом, будь-який занюханий кандидат затрушених наук вище генерала сбу?
у всіх нормальних країнах війсковим НЕ дозволяють брати участь у політиці!
Чому? Бо вони не є та частина населення, яка виробляє блага; війскові їх лише жруть!