РУС
Россияне атаковали Украину "шахедами", - Воздушные силы

Воздушные силы предупредили об атаке шахидов

В ночь на воскресенье, 8 марта, российские беспилотники атаковали украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов 

  • Вражеские БПЛА в направлении Харькова с севера, - сообщалось в 22:07.
  • БПЛА на Днепр с юга и юго-востока, - сообщалось в 22:39.
  • БПЛА в направлении Южное/Черноморское с Черного моря, - сообщалось в 22:52.
  • Несколько вражеских БПЛА в направлении Сергиевка/Затока, - сообщалось в 22:53.
  • БПЛА в направлении Очакова с Черного моря, - сообщалось в 00:42.

Нам не можна втратити допомогу Європи. Втрата допомоги Європи буде мати наслідком зникнення України з карти світу. Але Портрет вперто і свідомо намагається ускладнити стан України.

Заяви генерала Залужного це попередження. Попередження про те, що мовчки слухати брехню і хамство банкової він більше не буде.

Не встиг офіс Портрета трохи оговтатись від інтерв'ю «Associated Press», як Портрету знову прилетіло. І знову з Європи. Точніше, з Британських островів.

Газета «The Guardian» оприлюднила велику статтю про події перед початком війни. І в котрий раз повторили - Портрет попереджали про вторгнення десятки разів.
08.03.2026 01:06 Ответить
Це все відомо.
А чи відомо Вам, що, за визначенням, за інтелектом, будь-який занюханий кандидат затрушених наук вище генерала сбу?
у всіх нормальних країнах війсковим НЕ дозволяють брати участь у політиці!
Чому? Бо вони не є та частина населення, яка виробляє блага; війскові їх лише жруть!
08.03.2026 02:29 Ответить
 
 