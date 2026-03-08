1 138 2
Россияне атаковали Украину "шахедами", - Воздушные силы
В ночь на воскресенье, 8 марта, российские беспилотники атаковали украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
- Вражеские БПЛА в направлении Харькова с севера, - сообщалось в 22:07.
- БПЛА на Днепр с юга и юго-востока, - сообщалось в 22:39.
- БПЛА в направлении Южное/Черноморское с Черного моря, - сообщалось в 22:52.
- Несколько вражеских БПЛА в направлении Сергиевка/Затока, - сообщалось в 22:53.
- БПЛА в направлении Очакова с Черного моря, - сообщалось в 00:42.
Нам не можна втратити допомогу Європи. Втрата допомоги Європи буде мати наслідком зникнення України з карти світу. Але Портрет вперто і свідомо намагається ускладнити стан України.
Заяви генерала Залужного це попередження. Попередження про те, що мовчки слухати брехню і хамство банкової він більше не буде.
Не встиг офіс Портрета трохи оговтатись від інтерв'ю «Associated Press», як Портрету знову прилетіло. І знову з Європи. Точніше, з Британських островів.
Газета «The Guardian» оприлюднила велику статтю про події перед початком війни. І в котрий раз повторили - Портрет попереджали про вторгнення десятки разів.
А чи відомо Вам, що, за визначенням, за інтелектом, будь-який занюханий кандидат затрушених наук вище генерала сбу?
у всіх нормальних країнах війсковим НЕ дозволяють брати участь у політиці!
Чому? Бо вони не є та частина населення, яка виробляє блага; війскові їх лише жруть!