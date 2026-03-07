Силы ПВО сбили 19 ракет и 453 дрона, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 7 марта Россия нанесла комбинированный удар по критической инфраструктуре Украины. Враг атаковал баллистическими и крылатыми ракетами, ударными дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 509 средств воздушного нападения:

2 гиперзвуковые ракеты "Циркон" (район пуска – ВОТ АР Крым);

13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска – Брянская, Курская, Воронежская обл., РФ);

14 крылатых ракет "Калибр" (район пуска – акватория Черного моря);

480 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ., Гвардейское, Чауда ВОТ АР Крым, около 290 из них – "шахиды".

Основные направления удара – Киев, Харьков, Житомирская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Результат работы ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 472 цели – 19 ракет и 453 беспилотника различных типов:

8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

11 крылатых ракет "Калибр";

453 вражеских БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 9 ракет и 26 ударных БПЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на пяти локациях.

"Информация об одной вражеской ракете уточняется. Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отметили в Воздушных силах.

