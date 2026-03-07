Сили ППО збили 19 ракет і 453 дрони, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 7 березня Росія завдала комбінованого удару по критичній інфраструктурі України. Ворог атакував балістичними та крилатими ракетами, ударними дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 509 засобів повітряного нападу:

2 гіперзвукові ракети "Циркон" (район пуску – ТОТ АР Крим);

13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська, Воронезька обл., РФ);

14 крилатих ракет "Калібр" (район пуску – акваторія Чорного моря);

480 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, близько 290 із них – "шахеди".

Основні напрямки удару – Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область.

Результат роботи ППО

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 472 цілі – 19 ракет та 453 безпілотники різних типів:

8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

11 крилатих ракет "Калібр";

453 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 9 ракет та 26 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на п'яти локаціях.

"Інформація щодо однієї ворожої ракети уточнюється. Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - зазначили у Повітряних силах.

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